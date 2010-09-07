Ирландия - Андорра: 07 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Ирландия
3:1

Ирландия - Андорра: 07 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Андорра
Чемпионат Европы, 2 тур

Чемпионат Европы,

2 тур
7 сент. 2010, 21:45 МСК
7.09.2010, 21:45 МСК
вторник
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Предварительный состав

Ирландия
мин
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
12
Даффи
Шейн Даффи
19
Брэди
Робби Брэди
23
Рэндольф
Даррен Рэндольф
-
Лонг
Кевин Лонг
9
Коллинс
Джеймс Коллинс
12
Хорган
Дэрил Хорган
3
Мэннинг
Райан Мэннинг
15
О'Ши
Дара О'Ши
19
Кертис
Ронан Кертис
12
Найт
Джейсон Найт
Запасные
1
Траверс
Марк Траверс
-
16
Келлехер
Куивин Келлехер
-
3
Кларк
Киран Кларк
-
15
Кристи
Сайрус Кристи
-
21
Ленихэн
Даррах Ленихэн
-
19
Куллен
Джош Куллен
-
21
Бирн
Джек Бирн
-
19
Магуайр
Шон Магуайр
-
18
Перрот
Трой Перрот
-
Андорра
мин
-
Виейра
Марсио Виейра
-
Сервос
Жоан Сервос
-
C. Garcia
C. Garcia
-
Куку
Куку
-
Aaron Sanchez
Aaron Sanchez

События

Матч окончен 3:1

Прошлые матчи

07.10.2011 07 окт. 2011 пт 22:30
Андорра
0 : 2
Ирландия
07.10.2011 07 окт. 2011 пт 22:30
Андорра
0
Ирландия
2
07.09.2010 07 сент. 2010 вт 21:45
Ирландия
3 : 1
Андорра
07.09.2010 07 сент. 2010 вт 21:45
Ирландия
3
Андорра
1

Новости

Трилистник – вечный символ Ирландии. Сегодня он везде. По легенде, так Святой Патрик объяснял кельтам христианство
#Ирландия
26 октября 2020, 19:20
В Андорре тоже бывают скандалы. Чиновники выгнали капитана сборной за критику, но тренер все равно его вызовет как протест
#Ильдефонс Лима
13 октября 2020, 19:48
У Румынии, Андорры и Молдавии очень (очень!) похожие флаги. Как их быстро различать?
#Евро-2020 (квалификация)
19 ноября 2019, 20:06
Год назад Пике приобрел клуб. Теперь он рвется в Сегунду, мечтает об ЛЧ и строит семейную атмосферу
#Жерар Пике
16 октября 2019, 16:36
Обалдеть, Андорра победила. В последний раз такое было в 2017-м
#Андорра
12 октября 2019, 00:14
# Новости матча
Андорра впервые в истории финишировала в группе не последней
19 ноября 2019, 15:15