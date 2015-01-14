Матч завершен
Ипсвич Таун
Ипсвич
0:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
14 янв. 2015, 22:55 МСК
14.01.2015, 22:55 МСК
среда
Составы