Матч завершен
Ипсвич Таун
Ипсвич
1:1
прошлый матч 2 : 3
Матч завершен
Престон
Престон
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
4 янв. 2014, 18:00 МСК
4.01.2014, 18:00 МСК
суббота
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