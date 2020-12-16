Матч завершен
Интернасиональ
Боадилья-дель-Монте
0:3
Матч завершен
Линарес
Линарес
16
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
16 дек. 2020, 21:00 МСК
16.12.2020, 21:00 МСК
среда
События
Составы
Интернасиональ
мин
-
J. Moyano
J. Moyano
89
Линарес
мин
-
F. Carnicer
F. Carnicer
16'
16'
62