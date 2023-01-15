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|Главный тренер
|
Симоне Индзаги
|Главный тренер
|
Игор Тудор
|мин
|
1
Ханданович
Самир Ханданович
|
6
де Врей
Стефан де Врей
|
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
|
95
Бастони
Алессандро Бастони
|
2
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
|
14
Перишич
Иван Перишич
|
77
Брозович
Марсело Брозович
|
23
Барелла
Николо Барелла
|
20
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
|
19
Корреа
Хоакин Корреа
|
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
|Запасные
|
97
Раду
Ионуц Раду
-
|
21
Кордас
Алекс Кордас
-
|
36
Дармиан
Маттео Дармиан
-
|
13
Раноккия
Андреа Раноккия
-
|
33
Д'Амброзио
Данило Д'Амброзио
-
|
32
Димарко
Федерико Димарко
-
|
18
Госенс
Робин Госенс
-
|
22
Видаль
Артуро Видаль
-
|
8
Весино
Матиас Весино
-
|
9
Джеко
Эдин Джеко
-
|
88
Кайседо
Фелипе Кайседо
-
|
7
Санчес
Алексис Санчес
-
|Главный тренер
|
Симоне Индзаги
|мин
|
22
Берарди
Алессандро Берарди
|
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
|
78
Онгла
Мартин Онгла
|
31
Шутало
Бошко Шутало
|
42
Коппола
Диего Коппола
|
8
Лазович
Дарко Лазович
|
4
Велозу
Мигель Велозу
|
5
Фараони
Давиде Фараони
|
10
Капрари
Джанлука Капрари
|
11
Ласанья
Кевин Ласанья
|
99
Симеоне
Джованни Симеоне
|Запасные
|
96
Монтипо
Лоренцо Монтипо
-
|
12
Кьеза
Маттиа Кьеза
-
|
29
Депаоли
Фабио Депаоли
-
|
27
Давидович
Павел Давидович
-
|
45
Рецос
Панайотис Рецос
-
|
30
Фработта
Джанлука Фработта
-
|
16
Казале
Николо Казале
-
|
24
Бесса
Даниэль Бесса
-
|
61
Тамезе
Адриен Тамезе
-
|
88
Прашелик
Матеуш Прашелик
-
|
18
Кансельери
Маттео Кансельери
-
|Главный тренер
|
Игор Тудор