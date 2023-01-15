Интер - Верона: 15 января 2023 смотреть онлайн
Интер
Милан
-:-

Интер - Верона: 15 января 2023 смотреть онлайн

Верона
Верона
Серия А, 18 тур

Серия А,

Италия
15 янв. 2023, -:- МСК
15.01.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

09.04.2022 09 апр. 2022 сб 19:00
Интер
2 : 0
Верона
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 19:00
Интер
2
Верона
0
27.08.2021 27 авг. 2021 пт 21:45
Верона
1 : 3
Интер
27.08.2021 27 авг. 2021 пт 21:45
Верона
1
Интер
3
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
Интер
1 : 0
Верона
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
Интер
1
Верона
0
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 20:30
Верона
1 : 2
Интер
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 20:30
Верона
1
Интер
2
09.07.2020 09 июля 2020 чт 22:45
Верона
2 : 2
Интер
09.07.2020 09 июля 2020 чт 22:45
Верона
2
Интер
2
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 20:00
Интер
2 : 1
Верона
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 20:00
Интер
2
Верона
1
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
Интер
3 : 0
Верона
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
Интер
3
Верона
0
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 22:45
Верона
1 : 2
Интер
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 22:45
Верона
1
Интер
2
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 14:30
Верона
3 : 3
Интер
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 14:30
Верона
3
Интер
3
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Интер
1 : 0
Верона
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Интер
1
Верона
0
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 21:45
Верона
0 : 3
Интер
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 21:45
Верона
0
Интер
3
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 22:45
Интер
2 : 2
Верона
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 22:45
Интер
2
Верона
2
15.03.2014 15 марта 2014 сб 22:45
Верона
0 : 2
Интер
15.03.2014 15 марта 2014 сб 22:45
Верона
0
Интер
2
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 21:45
Интер
4 : 2
Верона
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 21:45
Интер
4
Верона
2
18.12.2012 18 дек. 2012 вт 22:59
Интер
2 : 0
Верона
18.12.2012 18 дек. 2012 вт 22:59
Интер
2
Верона
0

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