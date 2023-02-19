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|Главный тренер
|
Симоне Индзаги
|Главный тренер
|
Лука Готти
|мин
|
1
Ханданович
Самир Ханданович
|
6
де Врей
Стефан де Врей
|
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
|
95
Бастони
Алессандро Бастони
|
2
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
|
14
Перишич
Иван Перишич
|
77
Брозович
Марсело Брозович
|
23
Барелла
Николо Барелла
|
20
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
|
19
Корреа
Хоакин Корреа
|
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
|Запасные
|
97
Раду
Ионуц Раду
-
|
21
Кордас
Алекс Кордас
-
|
36
Дармиан
Маттео Дармиан
-
|
13
Раноккия
Андреа Раноккия
-
|
33
Д'Амброзио
Данило Д'Амброзио
-
|
32
Димарко
Федерико Димарко
-
|
18
Госенс
Робин Госенс
-
|
22
Видаль
Артуро Видаль
-
|
8
Весино
Матиас Весино
-
|
9
Джеко
Эдин Джеко
-
|
88
Кайседо
Фелипе Кайседо
-
|
7
Санчес
Алексис Санчес
-
|Главный тренер
|
Симоне Индзаги
|мин
|
20
Паделли
Даниэле Паделли
|
13
Удогие
Ийенома Удогие
|
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
|
50
Бекао
Родриго Бекао
|
2
Перес
Нехуэн Перес
|
16
Молина
Науэль Молина
|
10
Деулофеу
Жерар Деулофеу
|
11
Уолес
Уолес
|
6
Макенго
Жан-Виктор Макенго
|
37
Перейра
Роберто Перейра
|
30
Несторовски
Илия Несторовски
|Запасные
|
31
Гаспарини
Мануэль Гаспарини
-
|
4
Зеегелар
Марвин Зеегелар
-
|
22
Мари
Пабло Мари
-
|
28
Бенкович
Филип Бенкович
-
|
93
Соппи
Брандон Соппи
-
|
8
Яяло
Мато Яяло
-
|
5
Арслан
Толгай-Али Арслан
-
|
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
-
|
24
Самарджич
Лазар Самарджич
-
|
25
Балларини
Марко Балларини
-
|Главный тренер
|
Лука Готти