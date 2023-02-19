Интер - Удинезе: 19 февраля 2023 смотреть онлайн
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Милан
-:-

Интер - Удинезе: 19 февраля 2023 смотреть онлайн

Удинезе
Удине
Серия А, 23 тур

Серия А,

Италия
19 февр. 2023, -:- МСК
19.02.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

01.05.2022 01 мая 2022 вс 19:00
Удинезе
1 : 2
Интер
01.05.2022 01 мая 2022 вс 19:00
Удинезе
1
Интер
2
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 14:30
Интер
2 : 0
Удинезе
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 14:30
Интер
2
Удинезе
0
23.05.2021 23 мая 2021 вс 16:00
Интер
5 : 1
Удинезе
23.05.2021 23 мая 2021 вс 16:00
Интер
5
Удинезе
1
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
Удинезе
0 : 0
Интер
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
Удинезе
0
Интер
0
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 22:45
Удинезе
0 : 2
Интер
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 22:45
Удинезе
0
Интер
2
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:45
Интер
1 : 0
Удинезе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:45
Интер
1
Удинезе
0
04.05.2019 04 мая 2019 сб 21:30
Удинезе
0 : 0
Интер
04.05.2019 04 мая 2019 сб 21:30
Удинезе
0
Интер
0
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 20:00
Интер
1 : 0
Удинезе
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 20:00
Интер
1
Удинезе
0
06.05.2018 06 мая 2018 вс 13:30
Удинезе
0 : 4
Интер
06.05.2018 06 мая 2018 вс 13:30
Удинезе
0
Интер
4
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 17:00
Интер
1 : 3
Удинезе
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 17:00
Интер
1
Удинезе
3
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
Интер
5 : 2
Удинезе
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
Интер
5
Удинезе
2
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 14:30
Удинезе
1 : 2
Интер
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 14:30
Удинезе
1
Интер
2
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 21:45
Интер
3 : 1
Удинезе
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 21:45
Интер
3
Удинезе
1
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 22:45
Удинезе
0 : 4
Интер
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 22:45
Удинезе
0
Интер
4
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 21:45
Удинезе
1 : 2
Интер
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 21:45
Удинезе
1
Интер
2
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 22:45
Интер
1 : 2
Удинезе
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 22:45
Интер
1
Удинезе
2
27.03.2014 27 марта 2014 чт 22:45
Интер
0 : 0
Удинезе
27.03.2014 27 марта 2014 чт 22:45
Интер
0
Удинезе
0
09.01.2014 09 янв. 2014 чт 22:59
Удинезе
1 : 0
Интер
09.01.2014 09 янв. 2014 чт 22:59
Удинезе
1
Интер
0
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 17:00
Удинезе
0 : 3
Интер
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 17:00
Удинезе
0
Интер
3
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
Интер
2 : 5
Удинезе
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
Интер
2
Удинезе
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