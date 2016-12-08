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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Интер
Милан
Эдер 23
Эдер 90
2:1
Матч завершен
Спарта
Прага
Маречек 54
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
8 дек. 2016, 23:05 МСК
8.12.2016, 23:05 МСК
четверг
Барт Вертентен
Барт Вертентен
Главный Судья
Составы
Интер
мин
13
Раноккия
Андреа Раноккия
90
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
2
Андреолли
Марко Андреолли
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
95
Мянго
Сенна Мянго
90
5
Мело
Фелипе Мело
90
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
23
Эдер
Эдер
23'
90'
23', 90'
90
8
Паласио
Родриго Паласио
45
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
80
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
21
Сантон
Давиде Сантон
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
94
Яо
Элож Яо
44
Перишич
Иван Перишич
31
Дзонта
Лорис Дзонта
93
Бакайоко
Аксель Бакайоко
Спарта
мин
17
Чермак
Алеш Чермак
79
33
Коубек
Томаш Коубек
90
3
Кадлец
Михал Кадлец
90
2
Мазух
Ондрей Мазух
90
25
Холек
Марио Холек
90
4
Караваев
Вячеслав Караваев
90
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
90
11
Маречек
Лукаш Маречек
54'
54'
90
9
Докал
Борек Докал
90
30
Юлиш
Лукаш Юлиш
89
21
Лафата
Давид Лафата
74
Запасные
27
Миллер
Мирослав Миллер
46
Кадлец
Милан Кадлец
43
Дудл
Вацлав Дудл
16
Сачек
Михал Сачек
45
Гавелка
Филип Гавелка
24
Пулькраб
Матей Пулькраб