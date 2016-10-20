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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Кандрева 67
1:0
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
20 окт. 2016, 20:00 МСК
20.10.2016, 20:00 МСК
четверг
Гедиминас Мажейка
Гедиминас Мажейка
Главный Судья
Составы
Интер
мин
77
Брозович
Марсело Брозович
90
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
21
Сантон
Давиде Сантон
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
17
Медель
Гари Медель
90
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
90
23
Эдер
Эдер
86
9
Икарди
Мауро Икарди
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
67'
67'
81
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
94
Яо
Элож Яо
19
Банега
Эвер Банега
44
Перишич
Иван Перишич
8
Паласио
Родриго Паласио
Саутгемптон
мин
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
1
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
11
Тадич
Душан Тадич
73
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
38
МакКуин
Сэм МакКуин
90
9
Родригес
Джей Родригес
78
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
7
Лонг
Шейн Лонг
48
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
6
Фонте
Жозе Фонте
24
Стивенс
Джек Стивенс
8
Дэвис
Стивен Дэвис
4
Класи
Йорди Класи
19
Буфал
Софьян Буфал
10
Остин
Чарли Остин