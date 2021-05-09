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Серия А
Интер VS Сампдория
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Интер - Сампдория: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Интер
Милан
-:-
Интер - Сампдория: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Сампдория
Генуя
Серия А, 35 тур
Серия А,
35 тур
Италия
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
6
де Врей
Стефан де Врей
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
95
Бастони
Алессандро Бастони
14
Перишич
Иван Перишич
77
Брозович
Марсело Брозович
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
23
Барелла
Николо Барелла
2
Хакими
Ашраф Хакими
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
-
97
Раду
Ионуц Раду
-
15
Янг
Эшли Янг
-
11
Коларов
Александар Коларов
-
36
Дармиан
Маттео Дармиан
-
13
Раноккия
Андреа Раноккия
-
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
-
24
Эриксен
Кристиан Эриксен
-
8
Весино
Матиас Весино
-
12
Сенси
Стефано Сенси
-
7
Санчес
Алексис Санчес
-
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
-
Сампдория
мин
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
3
Ауджелло
Томмазо Ауджелло
21
Тонелли
Лоренцо Тонелли
15
Колли
Омар Колли
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
14
Янкто
Якуб Янкто
6
Экдаль
Альбин Экдаль
18
Торсби
Мортен Торсби
87
Кандрева
Антонио Кандрева
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Запасные
30
Равалья
Никола Равалья
-
19
Реджини
Васко Реджини
-
22
Йошида
Мая Йошида
-
25
Феррари
Алекс Феррари
-
5
Силва
Адриен Силва
-
8
Верре
Валерио Верре
-
16
Аскильдсен
Кристоффер Аскильдсен
-
38
Дамсгор
Миккель Дамсгор
-
10
Кейта
Бальде Кейта
-
20
ла Гумина
Антонино ла Гумина
-
26
Лери
Мехди Лери
-
9
Торрегросса
Эрнесто Торрегросса
-
Прошлые матчи
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Сампдория
2 : 1
Интер
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Сампдория
2
Интер
1
21.06.2020
21 июня 2020
вс
22:45
Интер
2 : 1
Сампдория
21.06.2020
21 июня 2020
вс
22:45
Интер
2
Сампдория
1
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Сампдория
1 : 3
Интер
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Сампдория
1
Интер
3
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
20:00
Интер
2 : 1
Сампдория
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
20:00
Интер
2
Сампдория
1
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
21:30
Сампдория
0 : 1
Интер
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
21:30
Сампдория
0
Интер
1
18.03.2018
18 марта 2018
вс
14:30
Сампдория
0 : 5
Интер
18.03.2018
18 марта 2018
вс
14:30
Сампдория
0
Интер
5
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
21:45
Интер
3 : 2
Сампдория
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
21:45
Интер
3
Сампдория
2
03.04.2017
03 апр. 2017
пн
21:45
Интер
1 : 2
Сампдория
03.04.2017
03 апр. 2017
пн
21:45
Интер
1
Сампдория
2
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
22:45
Сампдория
1 : 0
Интер
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
22:45
Сампдория
1
Интер
0
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:45
Интер
3 : 1
Сампдория
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:45
Интер
3
Сампдория
1
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
Сампдория
1 : 1
Интер
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
Сампдория
1
Интер
1
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
Сампдория
1 : 0
Интер
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
Сампдория
1
Интер
0
21.01.2015
21 янв. 2015
ср
23:00
Интер
2 : 0
Сампдория
21.01.2015
21 янв. 2015
ср
23:00
Интер
2
Сампдория
0
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
Интер
1 : 0
Сампдория
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
Интер
1
Сампдория
0
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
Сампдория
0 : 4
Интер
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
Сампдория
0
Интер
4
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
17:00
Интер
1 : 1
Сампдория
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
17:00
Интер
1
Сампдория
1
03.04.2013
03 апр. 2013
ср
19:30
Сампдория
0 : 2
Интер
03.04.2013
03 апр. 2013
ср
19:30
Сампдория
0
Интер
2
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
Интер
3 : 2
Сампдория
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
Интер
3
Сампдория
2
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
22:45
Сампдория
0 : 2
Интер
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
22:45
Сампдория
0
Интер
2
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
21:45
Интер
1 : 1
Сампдория
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
21:45
Интер
1
Сампдория
1
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Голуби атаковали поле во время матча Серии А 🕊
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14 февраля, 20:47
Конте показал средний палец боссам «Ювентуса». Получил ответ: «Заткнись, мудак». Они поругались из-за его ухода
#Антонио Конте
10 февраля, 14:04
В «Роме» опять какая-то хрень. То технарь из-за незнания правил, то бойкот тренировки, то ссора Джеко и тренера 💩
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Златан не просто так сказал Лукаку про вуду. Это байка владельца «Эвертона»: якобы Лукаку ушел после совета колдуна
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27 января, 18:15
Златан сцепился с Лукаку и удалился в дерби. Раньше – троллил его в «МЮ» и предлагал деньги за прием мяча
#Златан Ибрагимович
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09 марта, 00:39
Лукаку забил в рекордном пятом миланском дерби подряд
21 февраля, 19:19
«Интер» разгромил «Милан» и единолично лидирует в Серии А
21 февраля, 18:57
Где смотреть матч «Милан» – «Интер»
21 февраля, 11:04
«Ювентус» прошел «Интер» и сыграет в финале Кубка Италии в шестой раз за последние семь сезонов
10 февраля, 00:46
Кокорин – в заявке «Фиорентины» на игру с «Интером»
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