Матч завершен
Интер
Милан
2:0
Матч завершен
Рубин
Казань
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
9 дек. 2009, 22:45 МСК
9.12.2009, 22:45 МСК
среда
Питер Винк
Питер Винк
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Лусио
Лусио
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
16
0
Майкон
Майкон
90
0
Милито
Диего Милито
90
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
0
Станкович
Деян Станкович
54
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Это'О
Самуэль Это'О
90
0
Балотелли
Марио Балотелли
77
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Мунтари
Салли Мунтари
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Суасо
Давид Суасо
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Калешин
Виталий Калешин
90
0
Попов
Алексей Попов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
90
0
Муравски
Рафал Муравски
90
0
Семак
Сергей Семак
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
81
0
Домингес
Алехандро Домингес
90
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
84
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
74
Запасные
0
Ревишвили
Нукри Ревишвили
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
0
Касаев
Алан Касаев
0
Сибайя
МакБет Сибайя
0
Быстров
Петр Быстров
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Горбанец
Андрей Горбанец