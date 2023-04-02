Интер - Фиорентина: 02 апреля 2023 смотреть онлайн
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Милан
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Интер - Фиорентина: 02 апреля 2023 смотреть онлайн

Фиорентина
Флоренция
Серия А, 28 тур

Серия А,

Италия
2 апр. 2023, -:- МСК
2.04.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

19.03.2022 19 марта 2022 сб 20:00
Интер
1 : 1
Фиорентина
19.03.2022 19 марта 2022 сб 20:00
Интер
1
Фиорентина
1
21.09.2021 21 сент. 2021 вт 21:45
Фиорентина
1 : 3
Интер
21.09.2021 21 сент. 2021 вт 21:45
Фиорентина
1
Интер
3
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 22:45
Фиорентина
0 : 2
Интер
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 22:45
Фиорентина
0
Интер
2
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 17:00
Фиорентина
1 : 2
Интер
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 17:00
Фиорентина
1
Интер
2
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 21:45
Интер
4 : 3
Фиорентина
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 21:45
Интер
4
Фиорентина
3
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
Интер
0 : 0
Фиорентина
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
Интер
0
Фиорентина
0
29.01.2020 29 янв. 2020 ср 22:45
Интер
2 : 1
Фиорентина
29.01.2020 29 янв. 2020 ср 22:45
Интер
2
Фиорентина
1
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 22:45
Фиорентина
1 : 1
Интер
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 22:45
Фиорентина
1
Интер
1
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 22:30
Фиорентина
3 : 3
Интер
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 22:30
Фиорентина
3
Интер
3
25.09.2018 25 сент. 2018 вт 22:00
Интер
2 : 1
Фиорентина
25.09.2018 25 сент. 2018 вт 22:00
Интер
2
Фиорентина
1
05.01.2018 05 янв. 2018 пт 22:45
Фиорентина
1 : 1
Интер
05.01.2018 05 янв. 2018 пт 22:45
Фиорентина
1
Интер
1
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
Интер
3 : 0
Фиорентина
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
Интер
3
Фиорентина
0
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 21:45
Фиорентина
5 : 4
Интер
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 21:45
Фиорентина
5
Интер
4
28.11.2016 28 нояб. 2016 пн 23:00
Интер
4 : 2
Фиорентина
28.11.2016 28 нояб. 2016 пн 23:00
Интер
4
Фиорентина
2
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 22:45
Фиорентина
2 : 1
Интер
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 22:45
Фиорентина
2
Интер
1
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 21:45
Интер
1 : 4
Фиорентина
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 21:45
Интер
1
Фиорентина
4
01.03.2015 01 марта 2015 вс 20:15
Интер
0 : 1
Фиорентина
01.03.2015 01 марта 2015 вс 20:15
Интер
0
Фиорентина
1
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 21:45
Фиорентина
3 : 0
Интер
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 21:45
Фиорентина
3
Интер
0
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 22:45
Фиорентина
1 : 2
Интер
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 22:45
Фиорентина
1
Интер
2
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 21:45
Интер
2 : 1
Фиорентина
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 21:45
Интер
2
Фиорентина
1

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