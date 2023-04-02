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|Главный тренер
|
Симоне Индзаги
|Главный тренер
|
Винченцо Итальяно
|мин
|
1
Ханданович
Самир Ханданович
|
6
де Врей
Стефан де Врей
|
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
|
95
Бастони
Алессандро Бастони
|
2
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
|
14
Перишич
Иван Перишич
|
77
Брозович
Марсело Брозович
|
23
Барелла
Николо Барелла
|
20
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
|
19
Корреа
Хоакин Корреа
|
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
|Запасные
|
97
Раду
Ионуц Раду
-
|
21
Кордас
Алекс Кордас
-
|
36
Дармиан
Маттео Дармиан
-
|
13
Раноккия
Андреа Раноккия
-
|
33
Д'Амброзио
Данило Д'Амброзио
-
|
32
Димарко
Федерико Димарко
-
|
18
Госенс
Робин Госенс
-
|
22
Видаль
Артуро Видаль
-
|
8
Весино
Матиас Весино
-
|
9
Джеко
Эдин Джеко
-
|
88
Кайседо
Фелипе Кайседо
-
|
7
Санчес
Алексис Санчес
-
|Главный тренер
|
Симоне Индзаги
|мин
|
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
|
3
Бираги
Кристиано Бираги
|
4
Миленкович
Никола Миленкович
|
98
Игор
Игор
|
23
Венути
Лоренцо Венути
|
22
Гонсалес
Николас Гонсалес
|
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
|
32
Дункан
Альфред Дункан
|
34
Амрабат
Софиан Амрабат
|
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
|
19
Пентек
Кшиштоф Пентек
|Запасные
|
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
-
|
25
Розати
Антонио Розати
-
|
55
Настасич
Матия Настасич
-
|
29
Одриосола
Альваро Одриосола
-
|
17
Терзич
Алекса Терзич
-
|
2
Мартинес
Лукас Мартинес
-
|
11
Иконе
Нанитамо Иконе
-
|
18
Торрейра
Лукас Торрейра
-
|
91
Кокорин
Александр Кокорин
-
|
7
Кальехон
Хосе Кальехон
-
|
9
Кабрал
Артур Кабрал
-
|
67
Мунтяну
Луис Мунтяну
-
|Главный тренер
|
Винченцо Итальяно