Матч завершен
Интер
Милан
Станкович 39
Самуэль 48
2:2
Матч завершен
Динамо
Киев
Михалик 6
Лусио 43
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
20 окт. 2009, 21:45 МСК
20.10.2009, 21:45 МСК
вторник
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Киву
Кристиан Киву
90
0
Лусио
Лусио
43'
43'
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
48'
48'
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Мунтари
Салли Мунтари
46
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
89
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
0
Станкович
Деян Станкович
39'
39'
89
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Это'О
Самуэль Это'О
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Сантон
Давиде Сантон
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Мансини
Алессандро Мансини
0
Суасо
Давид Суасо
Динамо
мин
0
Богуш
Станислав Богуш
90
0
Маграо
Жерсон Маграо
75
0
Хачериди
Евгений Хачериди
90
0
Алмейда
Леандро Алмейда
90
0
Еременко
Роман Еременко
90
0
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
0
Михалик
Тарас Михалик
6'
6'
90
0
Вукоевич
Огнен Вукоевич
90
0
Нинкович
Милош Нинкович
69
0
Шевченко
Андрей Шевченко
90
0
Милевский
Артем Милевский
90
Запасные
0
Рыбка
Александр Рыбка
0
Бетао
Бетао
0
Гусев
Олег Гусев
0
Юссуф
Юссуф
0
Алиев
Александр Алиев
0
Кравец
Артем Кравец
0
Зозуля
Роман Зозуля