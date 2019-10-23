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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Интер
Милан
Мартинес 22
Кандрева 89
2:0
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
23 окт. 2019, 22:00 МСК
23.10.2019, 22:00 МСК
среда
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Интер
мин
7
Ханданович
Самир Ханданович
90
18
Асамоа
Квадво Асамоа
80
2
Годин
Диего Годин
90
6
де Врей
Стефан де Врей
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
10
Кандрева
Антонио Кандрева
89'
89'
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
23
Барелла
Николо Барелла
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
62
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
22'
22'
90
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
34
Бираги
Кристиано Бираги
20
Валеро
Борха Валеро
19
Лазаро
Валентино Лазаро
16
Политано
Маттео Политано
30
Эспозито
Себастьяно Эспозито
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
16
Шульц
Нико Шульц
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
74
23
Азар
Торган Азар
84
28
Витсель
Аксель Витсель
90
6
Делэни
Томас Делэни
65
32
Хакими
Ашраф Хакими
90
10
Брандт
Юлиан Брандт
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
26
Пищек
Лукаш Пищек
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
35
Загаду
Дан-Аксель Загаду
10
Гетце
Марио Гетце
19
Дауд
Махмуд Дауд
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен