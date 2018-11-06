Интер - Барселона: 06 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Интер
Милан
1:1

Интер - Барселона: 06 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
6 нояб. 2018, 23:00 МСК
6.11.2018, 23:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
6
де Врей
Стефан де Врей
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
95
Бастони
Алессандро Бастони
14
Перишич
Иван Перишич
77
Брозович
Марсело Брозович
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
23
Барелла
Николо Барелла
2
Хакими
Ашраф Хакими
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
-
97
Раду
Ионуц Раду
-
15
Янг
Эшли Янг
-
11
Коларов
Александар Коларов
-
36
Дармиан
Маттео Дармиан
-
13
Раноккия
Андреа Раноккия
-
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
-
24
Эриксен
Кристиан Эриксен
-
8
Весино
Матиас Весино
-
12
Сенси
Стефано Сенси
-
7
Санчес
Алексис Санчес
-
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

10.12.2019 10 дек. 2019 вт 23:00
Интер
1 : 2
Барселона
10.12.2019 10 дек. 2019 вт 23:00
Интер
1
Барселона
2
02.10.2019 02 окт. 2019 ср 22:00
Барселона
2 : 1
Интер
02.10.2019 02 окт. 2019 ср 22:00
Барселона
2
Интер
1
06.11.2018 06 нояб. 2018 вт 23:00
Интер
1 : 1
Барселона
06.11.2018 06 нояб. 2018 вт 23:00
Интер
1
Барселона
1
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 22:00
Барселона
2 : 0
Интер
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 22:00
Барселона
2
Интер
0
28.04.2010 28 апр. 2010 ср 21:45
Барселона
1 : 0
Интер
28.04.2010 28 апр. 2010 ср 21:45
Барселона
1
Интер
0
20.04.2010 20 апр. 2010 вт 21:45
Интер
3 : 1
Барселона
20.04.2010 20 апр. 2010 вт 21:45
Интер
3
Барселона
1
24.11.2009 24 нояб. 2009 вт 22:45
Барселона
2 : 0
Интер
24.11.2009 24 нояб. 2009 вт 22:45
Барселона
2
Интер
0
16.09.2009 16 сент. 2009 ср 21:45
Интер
0 : 0
Барселона
16.09.2009 16 сент. 2009 ср 21:45
Интер
0
Барселона
0

Новости

Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
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11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
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Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
#ПСЖ
10 марта, 20:05
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
1
#Жоан Лапорта
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1
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У «Интера» четыре игрока заразились коронавирусом, матч против «Сассуоло» не состоится
18 марта, 17:13
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00