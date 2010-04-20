Матч завершен
Интер
Милан
Снейдер 30
Майкон 48
Милито 61
3:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Барселона
Барселона
Педро 19
Лига чемпионов, 1/2 финала

Лига чемпионов,

1/2 финала
20 апр. 2010, 21:45 МСК
20.04.2010, 21:45 МСК
вторник
Олегариу Бенкеренса
Олегариу Бенкеренса
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Лусио
Лусио
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Майкон
Майкон
48'
48'
73
0
Пандев
Горан Пандев
57
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
30'
30'
90
0
Это'О
Самуэль Это'О
90
0
Милито
Диего Милито
61'
61'
75
Запасные
0
Орландони
Паоло Орландони
0
Киву
Кристиан Киву
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Мунтари
Салли Мунтари
0
Станкович
Деян Станкович
0
Балотелли
Марио Балотелли
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Хави
Хави
90
0
Кейта
Сейду Кейта
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Педро
Педро
19'
19'
90
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
62
0
Месси
Лионель Месси
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Маркес
Рафаэль Маркес
0
Абидаль
Эрик Абидаль
0
Милито
Габриэль Милито
0
Туре
Яя Туре
0
Анри
Тьерри Анри
0
Кркич
Боян Кркич