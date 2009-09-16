Матч завершен
Интер
Милан
0:0
Матч завершен
Барселона
Барселона
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
16 сент. 2009, 21:45 МСК
16.09.2009, 21:45 МСК
среда
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Киву
Кристиан Киву
90
0
Лусио
Лусио
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Мунтари
Салли Мунтари
62
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
81
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Это'О
Самуэль Это'О
90
0
Милито
Диего Милито
85
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Сантон
Давиде Сантон
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
0
Станкович
Деян Станкович
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Балотелли
Марио Балотелли
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Абидаль
Эрик Абидаль
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Анри
Тьерри Анри
77
0
Туре
Яя Туре
90
0
Хави
Хави
90
0
Кейта
Сейду Кейта
90
0
Месси
Лионель Месси
90
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Маркес
Рафаэль Маркес
0
Максвелл
Максвелл
0
Иньеста
Андрес Иньеста
0
Педро
Педро
0
Бускетс
Серхио Бускетс
0
Жеффрен
Жеффрен