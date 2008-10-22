Матч завершен
Интер
Милан
1:0
Матч завершен
Анортосис
Ларнака
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
22 окт. 2008, 21:45 МСК
22.10.2008, 21:45 МСК
среда
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы