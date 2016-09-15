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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Интер
Милан
0:2
Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
Витор 54
Бузагло 69
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
15 сент. 2016, 22:05 МСК
15.09.2016, 22:05 МСК
четверг
Якоб Кехлет
Якоб Кехлет
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
77
Брозович
Марсело Брозович
45
13
Раноккия
Андреа Раноккия
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
5
Мело
Фелипе Мело
73
17
Медель
Гари Медель
90
23
Эдер
Эдер
90
8
Паласио
Родриго Паласио
90
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
58
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
21
Сантон
Давиде Сантон
25
Миранда
Жоао Миранда
87
Кандрева
Антонио Кандрева
19
Банега
Эвер Банега
31
Дзонта
Лорис Дзонта
9
Икарди
Мауро Икарди
Хапоэль
мин
22
Мараньан
Лусио Мараньан
67
1
Гореш
Давид Гореш
90
15
Витор
Мигел Витор
54'
54'
90
69
Корхут
Михай Корхут
85
5
Тзедек
Шир Тзедек
90
20
Таха
Лоай Таха
90
2
Биттон
Бен Биттон
90
30
Огочукву
Джон Огочукву
90
12
Хобан
Овидиу Хобан
90
11
Бузагло
Маор-Бар Бузагло
69'
69'
77
9
Нвакаеме
Энтони Нвакаеме
90
Запасные
55
Хаймов
Гай Хаймов
3
Тургеман
Бен Тургеман
17
Охайон
Матан Охайон
24
Меликсон
Маор Меликсон
7
Ради
Махаран Ради
8
Браун
Владимир Браун
14
Саар
Бен Саар