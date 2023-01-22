Интер - Эмполи: 22 января 2023 смотреть онлайн
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Интер - Эмполи: 22 января 2023 смотреть онлайн

Эмполи
Эмполи
Серия А, 19 тур

Серия А,

Италия
22 янв. 2023, -:- МСК
22.01.2023, -:- МСК
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Прошлые матчи

06.05.2022 06 мая 2022 пт 19:45
Интер
4 : 2
Эмполи
06.05.2022 06 мая 2022 пт 19:45
Интер
4
Эмполи
2
19.01.2022 19 янв. 2022 ср 23:00
Интер
3 : 2
Эмполи
19.01.2022 19 янв. 2022 ср 23:00
Интер
3
Эмполи
2
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 21:45
Эмполи
0 : 2
Интер
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 21:45
Эмполи
0
Интер
2
26.05.2019 26 мая 2019 вс 21:30
Интер
2 : 1
Эмполи
26.05.2019 26 мая 2019 вс 21:30
Интер
2
Эмполи
1
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
Эмполи
0 : 1
Интер
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
Эмполи
0
Интер
1
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 17:00
Интер
2 : 0
Эмполи
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 17:00
Интер
2
Эмполи
0
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:45
Эмполи
0 : 2
Интер
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:45
Эмполи
0
Интер
2
07.05.2016 07 мая 2016 сб 19:00
Интер
2 : 1
Эмполи
07.05.2016 07 мая 2016 сб 19:00
Интер
2
Эмполи
1
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 20:00
Эмполи
0 : 1
Интер
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 20:00
Эмполи
0
Интер
1
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
Интер
4 : 3
Эмполи
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
Интер
4
Эмполи
3
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 20:00
Эмполи
0 : 0
Интер
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 20:00
Эмполи
0
Интер
0
03.02.2008 03 февр. 2008 вс 17:00
Интер
1 : 0
Эмполи
03.02.2008 03 февр. 2008 вс 17:00
Интер
1
Эмполи
0
01.09.2007 01 сент. 2007 сб 21:30
Эмполи
0 : 2
Интер
01.09.2007 01 сент. 2007 сб 21:30
Эмполи
0
Интер
2

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