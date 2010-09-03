Исландия - Норвегия: 03 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Исландия
1:2

Исландия - Норвегия: 03 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Норвегия
Чемпионат Европы, 1 тур

Чемпионат Европы,

1 тур
3 сент. 2010, 22:00 МСК
3.09.2010, 22:00 МСК
пятница
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Предварительный состав

Исландия
мин
12
Кристинссон
Огмундур Кристинссон
15
Орн Ейхолфссон
Холмар Орн Ейхолфссон
14
Арнасон
Кэри Арнасон
4
Херманнссон
Хьортур Херманнссон
5
Ингасон
Сверрир Ингасон
16
Скуласон
Олафур Скуласон
8
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
16
Мар Сигурйонссон
Рунар Мар Сигурйонссон
16
Пальссон
Виктор Пальссон
22
Бедварссон
Йон Бедварссон
4
Гюдмюндссон
Альберт Гюдмюндссон
Запасные
1
Халльдорсон
Ханнес Халльдорсон
-
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
14
Сампстед
Алфонс Сампстед
-
21
Траустасон
Арнор Ингви Траустасон
-
10
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
19
Бальдюрссон
Андри-Фаннар Бальдюрссон
-
9
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
-
Норвегия
мин
5
Скельвик
Йорген Скельвик
10
Жахид
Гаяс Жахид
20
Дели
Матс Меллер Дели
4
Габриэльсен
Рубен Габриэльсен
7
Ульвестад
Фредрик Ульвестад
14
Бериша
Ветон Бериша
8
Тронстад
Сондре Тронстад
-
Рюэрсон
Юлиан Рюэрсон
3
Ханше-Ольсен
Андреас Ханше-Ольсен
Запасные
17
Виндхейм
Андреас Виндхейм
-
18
Эвьен
Хэкон Эвьен
-
16
Аскильдсен
Кристоффер Аскильдсен
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

02.09.2011 02 сент. 2011 пт 21:00
Норвегия
1 : 0
Исландия
02.09.2011 02 сент. 2011 пт 21:00
Норвегия
1
Исландия
0
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 22:00
Исландия
1 : 2
Норвегия
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 22:00
Исландия
1
Норвегия
2

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