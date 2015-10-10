Исландия - Латвия: 10 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Исландия
2:2

Исландия - Латвия: 10 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Латвия
Чемпионат Европы, 9 тур

Чемпионат Европы,

9 тур
10 окт. 2015, 19:00 МСК
10.10.2015, 19:00 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
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Предварительный состав

Исландия
мин
12
Кристинссон
Огмундур Кристинссон
15
Орн Ейхолфссон
Холмар Орн Ейхолфссон
14
Арнасон
Кэри Арнасон
4
Херманнссон
Хьортур Херманнссон
5
Ингасон
Сверрир Ингасон
16
Скуласон
Олафур Скуласон
8
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
16
Мар Сигурйонссон
Рунар Мар Сигурйонссон
16
Пальссон
Виктор Пальссон
22
Бедварссон
Йон Бедварссон
4
Гюдмюндссон
Альберт Гюдмюндссон
Запасные
1
Халльдорсон
Ханнес Халльдорсон
-
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
14
Сампстед
Алфонс Сампстед
-
21
Траустасон
Арнор Ингви Траустасон
-
10
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
19
Бальдюрссон
Андри-Фаннар Бальдюрссон
-
9
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
-
Латвия
мин
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
-
Икаунекс
Янис Икаунекс
-
Гутковскис
Владислав Гутковскис
-
Черномордис
Антонис Черномордис
-
Кроллис
Раймондс Кроллис

События

Матч окончен 2:2

Прошлые матчи

10.10.2015 10 окт. 2015 сб 19:00
Исландия
2 : 2
Латвия
10.10.2015 10 окт. 2015 сб 19:00
Исландия
2
Латвия
2
10.10.2014 10 окт. 2014 пт 21:45
Латвия
0 : 3
Исландия
10.10.2014 10 окт. 2014 пт 21:45
Латвия
0
Исландия
3
13.10.2007 13 окт. 2007 сб 19:00
Исландия
2 : 4
Латвия
13.10.2007 13 окт. 2007 сб 19:00
Исландия
2
Латвия
4
07.10.2006 07 окт. 2006 сб 21:00
Латвия
4 : 0
Исландия
07.10.2006 07 окт. 2006 сб 21:00
Латвия
4
Исландия
0

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