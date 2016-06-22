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Россия разгромила Исландию на молодежном Евро
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Чемпионат Европы
Исландия VS Австрия
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Исландия - Австрия: 22 июня 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Исландия
2:1
Исландия - Австрия: 22 июня 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Австрия
Чемпионат Европы, 3 тур
Чемпионат Европы,
3 тур
22 июня 2016, 19:00 МСК
22.06.2016, 19:00 МСК
среда
Шимон Марциняк
Шимон Марциняк
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Исландия
мин
12
Кристинссон
Огмундур Кристинссон
15
Орн Ейхолфссон
Холмар Орн Ейхолфссон
14
Арнасон
Кэри Арнасон
4
Херманнссон
Хьортур Херманнссон
5
Ингасон
Сверрир Ингасон
16
Скуласон
Олафур Скуласон
8
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
16
Мар Сигурйонссон
Рунар Мар Сигурйонссон
16
Пальссон
Виктор Пальссон
22
Бедварссон
Йон Бедварссон
4
Гюдмюндссон
Альберт Гюдмюндссон
Запасные
1
Халльдорсон
Ханнес Халльдорсон
-
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
14
Сампстед
Алфонс Сампстед
-
21
Траустасон
Арнор Ингви Траустасон
-
10
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
19
Бальдюрссон
Андри-Фаннар Бальдюрссон
-
9
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
-
Австрия
мин
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
5
Ульмер
Андреас Ульмер
14
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
8
Алаба
Давид Алаба
-
Илсанкер
Штефан Илсанкер
4
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
9
Забитцер
Марсель Забитцер
2
Ляйнер
Стефан Ляйнер
23
Шлагер
Ксавер Шлагер
12
Перван
Павао Перван
8
Ранфтль
Райнхольд Ранфтль
-
Грбич
Адриан Грбич
Запасные
13
Станкович
Чикан Станкович
-
1
Шлагер
Александер Шлагер
-
5
Траунер
Гернот Траунер
-
22
Визингер
Филипп Визингер
-
16
Шауб
Луис Шауб
-
16
Зули
Петер Зули
-
17
Балич
Хусейн Балич
-
18
Триммель
Кристофер Триммель
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
20
Онисиво
Карим Онисиво
-
9
Калайджич
Саша Калайджич
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
22.06.2016
22 июня 2016
ср
19:00
Исландия
2 : 1
Австрия
22.06.2016
22 июня 2016
ср
19:00
Исландия
2
Австрия
1
Новости
До 88-й минуты на Евро выходили Исландия, Шотландия и Словакия. Что было дальше – выход Венгрии и два овертайма
#Евро-2020
13 ноября 2020, 00:56
Низшая точка падения сборной России – тот самый автогол Ковтуна с Исландией. Но все кончилось хорошо
#Юрий Ковтун
14 октября 2020, 20:38
Англию спас полузащитник, который ковырнул газон перед пенальти. Итог: исландец пробил мимо
#Джеймс Уорд-Праус
05 сентября 2020, 23:25
Англию поддерживал один фанат – прилетел на самолете, отсидел пять дней карантина и смотрел игру, стоя за забором
1
#Англия
05 сентября 2020, 22:03
1
Пока самый странный трансфер зимы – капитан «Ростова» ушел, возможно, из-за алкоголя (или совсем нет?)
#Рагнар Сигурдссон
13 января 2020, 17:16
#
Новости матча
Австрия, Венгрия, Чехия и Уэльс вышли в элитный дивизион Лиги наций. Вылетели Швеция, Исландия и Босния
19 ноября 2020, 11:06
Шотландия стала последним финалистом Евро-2020
13 ноября 2020, 01:22
Австрийский ЛАСК оштрафовали на шесть очков за преждевременное начало полноценных тренировок
29 мая 2020, 09:39
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59
Три цифры о том, как хороши лидеры Франции
26 марта 2019, 08:34