Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Ут 87
1:2
прошлый матч 2 : 4
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Александер-Арнольд 35
Нордтвейт 74
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
15 авг. 2017, 21:45 МСК
15.08.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
22
Фогт
Кевин Фогт
90
7
Рупп
Лукас Рупп
90
17
Цубер
Стивен Цубер
90
10
Демирбай
Керем Демирбай
90
27
Крамарич
Андрей Крамарич
90
14
Вагнер
Сандро Вагнер
90
29
Гнабри
Серж Гнабри
90
Запасные
36
Кобель
Грегор Кобель
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
74'
15
Тольян
Джереми Тольян
18
Амири
Надим Амири
28
Салаи
Адам Салаи
19
Ут
Марк Ут
87'
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
18
Морено
Альберто Морено
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
23
Джан
Эмре Джан
90
19
Мане
Садио Мане
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
35'
35'
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
17
Клаван
Рагнар Клаван
12
Гомес
Джо Гомес
7
Милнер
Джеймс Милнер
16
Груйич
Марко Груйич
27
Ориги
Дивок Ориги
29
Соланке
Доминик Соланке