Матч завершен
Химнастика Сеговиана
Сеговия
0:2
Матч завершен
Жирона
Жирона
39
77
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
17 дек. 2020, 21:00 МСК
17.12.2020, 21:00 МСК
четверг
События
Составы
Химнастика Сеговиана
мин
-
D. Arribas
D. Arribas
89
Жирона
мин
-
N. Bustos
N. Bustos
39'
77'
39', 77'
89
-
Y. Barcenas
Y. Barcenas
89