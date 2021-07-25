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Химки VS Зенит
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Химки - Зенит: 25 июля 2021 смотреть онлайн
Химки
Химки
-:-
Химки - Зенит: 25 июля 2021 смотреть онлайн
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
25 июля 2021, -:- МСК
25.07.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
2
Логашов
Арсений Логашов
28
Могилевец
Павел Могилевец
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
45
Конате
Мохамед Конате
19
Себай
Сенин Себай
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
5
Трошечкин
Александр Трошечкин
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
63
Казанцев
Данил Казанцев
-
17
Корян
Аршак Корян
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
Главный тренер
Игорь Черевченко
Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Главный тренер
Сергей Семак
Прошлые матчи
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
19:00
Зенит
2 : 0
Химки
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
19:00
Зенит
2
Химки
0
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
Химки
0 : 2
Зенит
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
Химки
0
Зенит
2
25.07.2020
25 июля 2020
сб
17:00
Зенит
1 : 0
Химки
25.07.2020
25 июля 2020
сб
17:00
Зенит
1
Химки
0
17.07.2011
17 июля 2011
вс
17:00
Химки
2 : 3
Зенит
17.07.2011
17 июля 2011
вс
17:00
Химки
2
Зенит
3
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
13:00
Химки
0 : 4
Зенит
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
13:00
Химки
0
Зенит
4
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
15:30
Зенит
4 : 2
Химки
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
15:30
Зенит
4
Химки
2
01.11.2008
01 нояб. 2008
сб
19:00
Зенит
1 : 0
Химки
01.11.2008
01 нояб. 2008
сб
19:00
Зенит
1
Химки
0
13.07.2008
13 июля 2008
вс
19:15
Химки
1 : 4
Зенит
13.07.2008
13 июля 2008
вс
19:15
Химки
1
Зенит
4
21.10.2007
21 окт. 2007
вс
15:00
Зенит
4 : 1
Химки
21.10.2007
21 окт. 2007
вс
15:00
Зенит
4
Химки
1
16.06.2007
16 июня 2007
сб
15:00
Химки
2 : 2
Зенит
16.06.2007
16 июня 2007
сб
15:00
Химки
2
Зенит
2
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