Химки - Уфа: 29 апреля 2022 смотреть онлайн

Химки
Химки
-:-

Химки - Уфа: 29 апреля 2022 смотреть онлайн

Уфа
Уфа
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
29 апр. 2022, -:- МСК
29.04.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
2
Логашов
Арсений Логашов
28
Могилевец
Павел Могилевец
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
45
Конате
Мохамед Конате
19
Себай
Сенин Себай
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
5
Трошечкин
Александр Трошечкин
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
63
Казанцев
Данил Казанцев
-
17
Корян
Аршак Корян
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
Главный тренер
Игорь Черевченко
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
4
Никитин
Алексей Никитин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
32
Бауэр
Мориц Бауэр
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
19
Иванов
Олег Иванов
29
Камилов
Владислав Камилов
10
Урунов
Остон Урунов
18
Андрич
Комнен Андрич
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
57
Кротов
Вячеслав Кротов
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
Главный тренер
Алексей Стукалов

Прошлые матчи

27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
Химки
2 : 1
Уфа
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
Химки
2
Уфа
1
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
Уфа
1 : 2
Химки
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
Уфа
1
Химки
2
19.03.2013 19 марта 2013 вт 18:00
Химки
0 : 1
Уфа
19.03.2013 19 марта 2013 вт 18:00
Химки
0
Уфа
1
22.08.2012 22 авг. 2012 ср 16:00
Уфа
3 : 2
Химки
22.08.2012 22 авг. 2012 ср 16:00
Уфа
3
Химки
2

Новости

Дивеев − новое лицо сборной России. Откуда он взялся, почему его ценят тренеры и в чем его опасный минус
#Игорь Дивеев
21 июня, 16:55
Игроки «Уфы» обвинили Рахимова в унижениях. А он часто говорил о глупых ошибках и просил усиления
#Рашид Рахимов
17 мая, 22:15
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
16 мая, 17:57
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
Глушенков забил «Спартаку» и удалился. Он принадлежит клубу, но мешает ему в борьбе за ЛЧ
#Максим Глушенков
10 мая, 20:41
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая, 19:55
Еще одна боль ЦСКА – плачущий Влашич. Он вышел после перерыва, но сразу ушел еще до начала тайма
#Никола Влашич
01 мая, 20:51
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
# Новости матча
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
«Химки» объявили об уходе девяти игроков. Среди них Дядюн, Мирзов и Глушенков
31 мая, 16:01
Начало матча «Уфа» – «Арсенал» отложено из-за жары. Проигравший в этой игре может вылететь из РПЛ
16 мая, 14:18
«Спартак» обыграл «Химки» и обеспечили себе медали. ЦСКА финиширует вне призовой тройки
10 мая, 21:02
Игрок «Химок» забил «Спартаку», а через десять минут получил прямую красную карточку
10 мая, 20:15
«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 8 матчей
08 мая, 16:01
«Химки» три раза подряд победили со счетом 1:0. Они сохранили шансы на еврокубки
02 мая, 15:53
ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» – он не побеждает в чемпионате три матча подряд
3
01 мая, 18:36
3