Химки - Шинник: 03 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Химки
Химки
1:1

Химки - Шинник: 03 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
3 окт. 2010, 18:00 МСК
3.10.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
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Предварительный состав

Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
87
Боженов
Кирилл Боженов
8
Глушаков
Денис Глушаков
28
Могилевец
Павел Могилевец
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
45
Конате
Мохамед Конате
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
2
Логашов
Арсений Логашов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
9
Глушенков
Максим Глушенков
-
80
Жумабеков
Максим Жумабеков
-
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
0
Себай
Сенин Себай
-
Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

25.08.2019 25 авг. 2019 вс 17:00
Шинник
0 : 1
Химки
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 17:00
Шинник
0
Химки
1
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 15:00
Химки
1 : 0
Шинник
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 15:00
Химки
1
Шинник
0
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 17:00
Шинник
0 : 1
Химки
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 17:00
Шинник
0
Химки
1
10.03.2018 10 марта 2018 сб 14:00
Шинник
2 : 0
Химки
10.03.2018 10 марта 2018 сб 14:00
Шинник
2
Химки
0
23.08.2017 23 авг. 2017 ср 19:00
Химки
0 : 2
Шинник
23.08.2017 23 авг. 2017 ср 19:00
Химки
0
Шинник
2
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 16:00
Химки
0 : 3
Шинник
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 16:00
Химки
0
Шинник
3
26.03.2017 26 марта 2017 вс 16:00
Химки
3 : 0
Шинник
26.03.2017 26 марта 2017 вс 16:00
Химки
3
Шинник
0
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 18:00
Шинник
2 : 0
Химки
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 18:00
Шинник
2
Химки
0
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 12:30
Химки
1 : 2
Шинник
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 12:30
Химки
1
Шинник
2
08.04.2013 08 апр. 2013 пн 18:00
Шинник
0 : 1
Химки
08.04.2013 08 апр. 2013 пн 18:00
Шинник
0
Химки
1
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 18:00
Химки
0 : 0
Шинник
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 18:00
Химки
0
Шинник
0
09.08.2011 09 авг. 2011 вт 17:00
Шинник
4 : 1
Химки
09.08.2011 09 авг. 2011 вт 17:00
Шинник
4
Химки
1
04.04.2011 04 апр. 2011 пн 17:30
Химки
2 : 0
Шинник
04.04.2011 04 апр. 2011 пн 17:30
Химки
2
Шинник
0
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 18:00
Химки
1 : 1
Шинник
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 18:00
Химки
1
Шинник
1
01.06.2010 01 июня 2010 вт 17:30
Шинник
0 : 0
Химки
01.06.2010 01 июня 2010 вт 17:30
Шинник
0
Химки
0
29.08.2008 29 авг. 2008 пт 18:00
Химки
0 : 0
Шинник
29.08.2008 29 авг. 2008 пт 18:00
Химки
0
Шинник
0
18.04.2008 18 апр. 2008 пт 17:00
Шинник
3 : 2
Химки
18.04.2008 18 апр. 2008 пт 17:00
Шинник
3
Химки
2

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