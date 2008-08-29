Матч завершен
Химки
Химки
0:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
29 авг. 2008, 18:00 МСК
29.08.2008, 18:00 МСК
пятница
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы