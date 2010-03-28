Химки - Салют: 28 марта 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Химки
Химки
1:0

Химки - Салют: 28 марта 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
28 марта 2010, 16:00 МСК
28.03.2010, 16:00 МСК
воскресенье
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
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Предварительный состав

Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
87
Боженов
Кирилл Боженов
8
Глушаков
Денис Глушаков
28
Могилевец
Павел Могилевец
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
45
Конате
Мохамед Конате
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
2
Логашов
Арсений Логашов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
9
Глушенков
Максим Глушенков
-
80
Жумабеков
Максим Жумабеков
-
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
0
Себай
Сенин Себай
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

26.10.2012 26 окт. 2012 пт 18:00
Салют
0 : 1
Химки
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 18:00
Салют
0
Химки
1
16.07.2012 16 июля 2012 пн 18:00
Химки
0 : 2
Салют
16.07.2012 16 июля 2012 пн 18:00
Химки
0
Салют
2
30.07.2010 30 июля 2010 пт 18:00
Салют
1 : 2
Химки
30.07.2010 30 июля 2010 пт 18:00
Салют
1
Химки
2
28.03.2010 28 марта 2010 вс 16:00
Химки
1 : 0
Салют
28.03.2010 28 марта 2010 вс 16:00
Химки
1
Салют
0

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