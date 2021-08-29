Химки - Нижний Новгород: 29 августа 2021 смотреть онлайн

Химки
Химки
-:-

Химки - Нижний Новгород: 29 августа 2021 смотреть онлайн

Нижний Новгород
Нижний Новгород
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
29 авг. 2021, -:- МСК
29.08.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
2
Логашов
Арсений Логашов
28
Могилевец
Павел Могилевец
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
45
Конате
Мохамед Конате
19
Себай
Сенин Себай
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
5
Трошечкин
Александр Трошечкин
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
63
Казанцев
Данил Казанцев
-
17
Корян
Аршак Корян
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
Главный тренер
Игорь Черевченко
Нижний Новгород
мин
-
Темников
Иван Темников
-
Гоцук
Кирилл Гоцук
-
Горбунов
Игорь Горбунов
-
Маляров
Кирилл Маляров
-
Янсане
Момо Янсане
Главный тренер
Антон Хазов

Прошлые матчи

21.10.2020 21 окт. 2020 ср 16:00
Нижний Новгород
1(9) : 1(10)
Химки
21.10.2020 21 окт. 2020 ср 16:00
Нижний Новгород
1(9)
Химки
1(10)
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 15:00
Нижний Новгород
1 : 0
Химки
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 15:00
Нижний Новгород
1
Химки
0
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 15:00
Химки
0 : 2
Нижний Новгород
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 15:00
Химки
0
Нижний Новгород
2
19.09.2018 19 сент. 2018 ср 19:00
Нижний Новгород
1 : 1
Химки
19.09.2018 19 сент. 2018 ср 19:00
Нижний Новгород
1
Химки
1
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 19:00
Химки
0 : 2
Нижний Новгород
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 19:00
Химки
0
Нижний Новгород
2
26.07.2017 26 июля 2017 ср 18:00
Нижний Новгород
1 : 0
Химки
26.07.2017 26 июля 2017 ср 18:00
Нижний Новгород
1
Химки
0

Новости

Глушенков забил «Спартаку» и удалился. Он принадлежит клубу, но мешает ему в борьбе за ЛЧ
#Максим Глушенков
10 мая, 20:41
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая, 19:55
Как часто в финал Кубка России выходят клубы из ФНЛ. И что из этого получается
#Крылья Советов
21 апреля, 19:55
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
#РПЛ
08 марта, 19:50
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира
#Химки
18 декабря 2020, 19:40
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
#Виктор Будянский
09 ноября 2020, 18:23
# Новости матча
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
«Химки» объявили об уходе девяти игроков. Среди них Дядюн, Мирзов и Глушенков
31 мая, 16:01
«Спартак» обыграл «Химки» и обеспечили себе медали. ЦСКА финиширует вне призовой тройки
10 мая, 21:02
Игрок «Химок» забил «Спартаку», а через десять минут получил прямую красную карточку
10 мая, 20:15
«Химки» три раза подряд победили со счетом 1:0. Они сохранили шансы на еврокубки
02 мая, 15:53
«Химки» второй раз за сезон обыграли «Динамо». Оба раз счет был 1:0
24 апреля, 21:08
«Ахмат» победил «Химки». Мелкадзе забил впервые с октября – ударом ножницами
17 апреля, 16:02
«Химки» проиграли «Зениту» и прервали беспроигрышную серию из десяти игр
05 апреля, 21:02