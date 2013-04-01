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Химки VS Нефтехимик
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Химки - Нефтехимик: 01 апреля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Химки
Химки
0:0
Химки - Нефтехимик: 01 апреля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 26 тур
ФНЛ,
26 тур
Россия
1 апр. 2013, 17:00 МСК
1.04.2013, 17:00 МСК
понедельник
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
87
Боженов
Кирилл Боженов
8
Глушаков
Денис Глушаков
28
Могилевец
Павел Могилевец
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
45
Конате
Мохамед Конате
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
2
Логашов
Арсений Логашов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
9
Глушенков
Максим Глушенков
-
80
Жумабеков
Максим Жумабеков
-
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
0
Себай
Сенин Себай
-
Нефтехимик
мин
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
29
Roman Denisov
Roman Denisov
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
14
Кленкин
Данил Кленкин
13
Хубаев
Давид Хубаев
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
4
Семенов
Андрей Семенов
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
95
Петров
Илья Петров
-
11
Давлатов
Бобир Давлатов
-
97
Котик
Артем Котик
-
37
Юшин
Александр Юшин
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
15.03.2020
15 марта 2020
вс
13:00
Нефтехимик
2 : 2
Химки
15.03.2020
15 марта 2020
вс
13:00
Нефтехимик
2
Химки
2
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
17:00
Химки
3 : 2
Нефтехимик
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
17:00
Химки
3
Нефтехимик
2
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
15:00
Химки
3 : 2
Нефтехимик
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
15:00
Химки
3
Нефтехимик
2
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:00
Нефтехимик
1 : 0
Химки
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:00
Нефтехимик
1
Химки
0
01.04.2013
01 апр. 2013
пн
17:00
Химки
0 : 0
Нефтехимик
01.04.2013
01 апр. 2013
пн
17:00
Химки
0
Нефтехимик
0
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
16:00
Нефтехимик
1 : 2
Химки
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
16:00
Нефтехимик
1
Химки
2
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🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
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Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
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25 февраля, 19:45
Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира
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18 декабря 2020, 19:40
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
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Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
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#Виктор Будянский
09 ноября 2020, 18:23
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#
Новости матча
«Химки» набрали 32 очка за последние 15 туров – это лучший результат в РПЛ. Они отстают на 5 очков от призовой тройки
19 марта, 23:53
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Химки» обыграли «Уфу». У них шесть побед за последние семь матчей в РПЛ
27 февраля, 15:53
«Крылья Советов» в большинстве разгромили «Химки» и вышли в 1/4 финала Кубка России
22 февраля, 16:21
РПЛ возобновится 26 февраля. Календарь первых четырех туров
30 декабря 2020, 20:05
«Локо» проиграл «Химкам» – у него третье поражение подряд
17 декабря 2020, 19:55