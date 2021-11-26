Химки - Краснодар: 26 ноября 2021 смотреть онлайн

Химки
Химки
-:-

Химки - Краснодар: 26 ноября 2021 смотреть онлайн

Краснодар
Краснодар
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
26 нояб. 2021, -:- МСК
26.11.2021, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
2
Логашов
Арсений Логашов
28
Могилевец
Павел Могилевец
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
45
Конате
Мохамед Конате
19
Себай
Сенин Себай
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
5
Трошечкин
Александр Трошечкин
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
63
Казанцев
Данил Казанцев
-
17
Корян
Аршак Корян
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
Главный тренер
Игорь Черевченко
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
18
Чернов
Евгений Чернов
4
Мартынович
Александр Мартынович
2
Сорокин
Егор Сорокин
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
16
Классон
Виктор Классон
8
Газинский
Юрий Газинский
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
7
Кабелла
Реми Кабелла
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Вандерсон
Вандерсон
Запасные
1
Городов
Евгений Городов
-
12
Бабурин
Егор Бабурин
-
28
Смольников
Игорь Смольников
-
31
Кайо
Кайо
-
77
Камболов
Руслан Камболов
-
47
Уткин
Даниил Уткин
-
33
Берг
Маркус Берг
-
20
Марков
Евгений Марков
-
Главный тренер
Виктор Гончаренко

Прошлые матчи

28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 16:30
Химки
1 : 0
Краснодар
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 16:30
Химки
1
Краснодар
0
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 20:00
Краснодар
7 : 2
Химки
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 20:00
Краснодар
7
Химки
2
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
Краснодар
1 : 1
Химки
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
Краснодар
1
Химки
1
15.06.2010 15 июня 2010 вт 19:00
Химки
0 : 0
Краснодар
15.06.2010 15 июня 2010 вт 19:00
Химки
0
Краснодар
0

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