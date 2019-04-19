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Химки VS Краснодар-2
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Химки - Краснодар-2: 19 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Химки
Химки
3:0
Химки - Краснодар-2: 19 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 32 тур
ФНЛ,
32 тур
Россия
19 апр. 2019, 19:00 МСК
19.04.2019, 19:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
87
Боженов
Кирилл Боженов
8
Глушаков
Денис Глушаков
28
Могилевец
Павел Могилевец
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
45
Конате
Мохамед Конате
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
2
Логашов
Арсений Логашов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
9
Глушенков
Максим Глушенков
-
80
Жумабеков
Максим Жумабеков
-
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
0
Себай
Сенин Себай
-
Краснодар-2
мин
44
Бородин
Сергей Бородин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
63
Сергеев
Никита Сергеев
72
Халназаров
Рустам Халназаров
37
Воротников
Илья Воротников
48
Исаенко
Олег Исаенко
86
Корнюшин
Даниил Корнюшин
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
15
Мацукатов
Алекс Мацукатов
53
Черников
Александр Черников
74
Сперцян
Эдуард Сперцян
Запасные
71
Ещенко
Сергей Ещенко
-
50
Стежко
Виталий Стежко
-
40
Ивашин
Андрей Ивашин
-
34
Пелих
Данил Пелих
-
43
Иванов
Дмитрий Иванов
-
60
Текучев
Андрей Текучев
-
75
Байрамян
Левон Байрамян
-
92
Апеков
Руслан Апеков
-
67
Кутовой
Максим Кутовой
-
21
Андреев
Игорь Андреев
-
События
Матч окончен 3:0
Прошлые матчи
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:00
Краснодар-2
2 : 2
Химки
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:00
Краснодар-2
2
Химки
2
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:00
Химки
3 : 0
Краснодар-2
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:00
Химки
3
Краснодар-2
0
19.04.2019
19 апр. 2019
пт
19:00
Химки
3 : 0
Краснодар-2
19.04.2019
19 апр. 2019
пт
19:00
Химки
3
Краснодар-2
0
01.10.2018
01 окт. 2018
пн
17:00
Краснодар-2
4 : 2
Химки
01.10.2018
01 окт. 2018
пн
17:00
Краснодар-2
4
Химки
2
Новости
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира
#Химки
18 декабря 2020, 19:40
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
1
#Виктор Будянский
09 ноября 2020, 18:23
1
#
Новости матча
«Химки» набрали 32 очка за последние 15 туров – это лучший результат в РПЛ. Они отстают на 5 очков от призовой тройки
19 марта, 23:53
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
Пропустивший 6 голов от «Спартака» вратарь Агкацев – в старте на матч ФНЛ «Краснодара-2» в Хабаровске
10 марта, 11:14
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Химки» обыграли «Уфу». У них шесть побед за последние семь матчей в РПЛ
27 февраля, 15:53
«Крылья Советов» в большинстве разгромили «Химки» и вышли в 1/4 финала Кубка России
22 февраля, 16:21
РПЛ возобновится 26 февраля. Календарь первых четырех туров
30 декабря 2020, 20:05