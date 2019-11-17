Матч завершен
Химки
Химки
Корян 45
Умаев 51
Полярус 80
3:1
Матч завершен
Чертаново
Москва
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
17 нояб. 2019, 17:00 МСК
17.11.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Химки
мин
-
Корян
Аршак Корян
45'
45'
90
-
Полярус
Артем Полярус
80'
80'
90
-
Умаев
Идрис Умаев
51'
51'
90