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Химки VS Чертаново
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Химки - Чертаново: 28 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Химки
Химки
3:2
Химки - Чертаново: 28 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Чертаново
Москва
Зиньковский 30
ФНЛ, 19 тур
ФНЛ,
19 тур
Россия
28 окт. 2018, 16:00 МСК
28.10.2018, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Химки
мин
-
Петрусев
Михаил Петрусев
90
Чертаново
мин
-
Зиньковский
Антон Зиньковский
30'
30'
90
События
Матч окончен 3:2
30'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Антон Зиньковский
Желтая карточка
Михаил Петрусев
26'
Прошлые матчи
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
17:00
Химки
3 : 1
Чертаново
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
17:00
Химки
3
Чертаново
1
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
15:00
Чертаново
0 : 0
Химки
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
15:00
Чертаново
0
Химки
0
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:00
Чертаново
2 : 1
Химки
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:00
Чертаново
2
Химки
1
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
16:00
Химки
3 : 2
Чертаново
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
16:00
Химки
3
Чертаново
2
Новости
Толпа молодежки «Чертаново» вытолкала на улицу и избила игрока «Локо». Итог – сотрясение и сломанный нос
#Локомотив
14 марта, 14:24
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира
#Химки
18 декабря 2020, 19:40
Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
1
#Виктор Будянский
09 ноября 2020, 18:23
1
#
Новости матча
«Химки» набрали 32 очка за последние 15 туров – это лучший результат в РПЛ. Они отстают на 5 очков от призовой тройки
19 марта, 23:53
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
КДК дисквалифицировал на 6 месяцев игрока «Чертаново», который избил футболиста «Локо»
18 марта, 19:13
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Химки» обыграли «Уфу». У них шесть побед за последние семь матчей в РПЛ
27 февраля, 15:53
«Крылья Советов» в большинстве разгромили «Химки» и вышли в 1/4 финала Кубка России
22 февраля, 16:21
РПЛ возобновится 26 февраля. Календарь первых четырех туров
30 декабря 2020, 20:05