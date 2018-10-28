Химки - Чертаново: 28 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Химки
Химки
3:2

Химки - Чертаново: 28 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Чертаново
Москва
Зиньковский 30
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
28 окт. 2018, 16:00 МСК
28.10.2018, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

Химки
мин
-
Петрусев
Михаил Петрусев
90
Чертаново
мин
-
Зиньковский
Антон Зиньковский
30'
30'
90

События

Матч окончен 3:2
30'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Антон Зиньковский
Желтая карточка
Михаил Петрусев
26'

Прошлые матчи

17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 17:00
Химки
3 : 1
Чертаново
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 17:00
Химки
3
Чертаново
1
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 15:00
Чертаново
0 : 0
Химки
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 15:00
Чертаново
0
Химки
0
19.05.2019 19 мая 2019 вс 16:00
Чертаново
2 : 1
Химки
19.05.2019 19 мая 2019 вс 16:00
Чертаново
2
Химки
1
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 16:00
Химки
3 : 2
Чертаново
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 16:00
Химки
3
Чертаново
2

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