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Химки VS Ахмат
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Химки - Ахмат: 15 октября 2021 смотреть онлайн
Химки
Химки
-:-
Химки - Ахмат: 15 октября 2021 смотреть онлайн
Ахмат
Грозный
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
15 окт. 2021, -:- МСК
15.10.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
2
Логашов
Арсений Логашов
28
Могилевец
Павел Могилевец
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
45
Конате
Мохамед Конате
19
Себай
Сенин Себай
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
5
Трошечкин
Александр Трошечкин
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
63
Казанцев
Данил Казанцев
-
17
Корян
Аршак Корян
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
Главный тренер
Игорь Черевченко
Ахмат
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
20
Нижич
Зоран Нижич
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
11
Исмаэл
Исмаэл
14
Полярус
Артем Полярус
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
38
Кармаев
Никита Кармаев
-
90
Альсултанов
Ислам Альсултанов
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
23
Швец
Антон Швец
-
7
Бериша
Бернард Бериша
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Главный тренер
Андрей Талалаев
Прошлые матчи
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
Ахмат
3 : 1
Химки
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
Ахмат
3
Химки
1
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
16:00
Химки
1 : 2
Ахмат
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
16:00
Химки
1
Ахмат
2
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
19:00
Ахмат
2 : 1
Химки
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
19:00
Ахмат
2
Химки
1
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
15:15
Химки
1 : 2
Ахмат
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
15:15
Химки
1
Ахмат
2
23.05.2009
23 мая 2009
сб
18:00
Ахмат
2 : 0
Химки
23.05.2009
23 мая 2009
сб
18:00
Ахмат
2
Химки
0
28.09.2008
28 сент. 2008
вс
19:15
Ахмат
1 : 0
Химки
28.09.2008
28 сент. 2008
вс
19:15
Ахмат
1
Химки
0
07.05.2008
07 мая 2008
ср
18:00
Химки
0 : 1
Ахмат
07.05.2008
07 мая 2008
ср
18:00
Химки
0
Ахмат
1
Новости
Самый странный трансфер июня – Яя Туре тренирует «Ахмат». Он знает русский, а агент два года предлагал его клубам РПЛ
#Яя Туре
15 июня, 18:25
Шесть историй про «Ахмат» и драки
#Ахмат
27 мая, 23:12
Форвард «Ахмата» чуть не оставил «Спартак» без Лиги чемпионов. В 28 лет он проводит рекордный сезон
#Владимир Ильин
16 мая, 16:00
Глушенков забил «Спартаку» и удалился. Он принадлежит клубу, но мешает ему в борьбе за ЛЧ
#Максим Глушенков
10 мая, 20:41
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая, 19:55
Как часто в финал Кубка России выходят клубы из ФНЛ. И что из этого получается
#Крылья Советов
21 апреля, 19:55
Вратарь «Ахмата» встал на пенальти не по центру, а у штанги. Помогло?
#Виталий Гудиев
21 апреля, 19:27
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
#
Новости матча
«Ахмат» из-за блокировки канала на ютубе подал в суд на Google
5 часов назад
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
Яя Туре вошел в тренерский штаб Талалаева в «Ахмате»
14 июня, 14:45
Девять футболистов дисквалифицированы после драки в матче молодежек «Ахмата» и «Локомотива»
03 июня, 10:53
«Химки» объявили об уходе девяти игроков. Среди них Дядюн, Мирзов и Глушенков
31 мая, 16:01
Матч молодежек «Локомотива» и «Ахмата» закончился массовой дракой
27 мая, 16:34
«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом». После первого тайма проигрывал 0:2
16 мая, 15:55
«Спартак» обыграл «Химки» и обеспечили себе медали. ЦСКА финиширует вне призовой тройки
10 мая, 21:02