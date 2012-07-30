Матч завершен
Химик
Дзержинск
2:1
Матч завершен
Волга
Тверь
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
30 июля 2012, 17:30 МСК
30.07.2012, 17:30 МСК
понедельник
Составы