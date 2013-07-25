Хиберниан - Мальме: 25 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Хиберниан
Эдинбург
0:7
Первый матч 0:2

Хиберниан - Мальме: 25 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Мальме
Мальме
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2013, 21:45 МСК
25.07.2013, 21:45 МСК
четверг
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Хиберниан
мин
31
Богдан
Адам Богдан
25
Эмброуз
Эфе Эмброуз
8
Сливка
Выкинтас Сливка
22
Камбери
Флориан Камбери
9
Макларен
Джейми Макларен
Запасные
3
Уиттакер
Стивен Уиттакер
-
20
Хиндман
Эмерсон Хиндман
-
11
Суонсон
Дэнни Суонсон
-
Мальме
мин
27
Далин
Йохан Далин
7
Кристиансен
Андерс Кристиансен
10
Телин
Исаак Телин
5
Риекс
Сёрен Риекс
23
Антонссон
Маркус Антонссон
7
Бачиру
Фуад Бачиру
22
Налич
Ади Налич
4
Сафари
Беранг Сафари
17
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
15
Ахмедходзич
Анель Ахмедходзич
6
Левицки
Оскар Левицки
Запасные
1
Мелихарек
Душан Мелихарек
-
24
Нильсен
Лассе Нильсен
-
3
Кнудсен
Йонас Кнудсен
-
2
Ларссон
Эрик Ларссон
-
11
Молинс
Гильермо Молинс
-
19
Ракип
Эрдаль Ракип
-
32
Бергет
Жо Инге Бергет
-

События

Матч окончен 0:7

Прошлые матчи

25.07.2013 25 июля 2013 чт 21:45
Хиберниан
0 : 7
Мальме
25.07.2013 25 июля 2013 чт 21:45
Хиберниан
0
Мальме
7
18.07.2013 18 июля 2013 чт 20:00
Мальме
2 : 0
Хиберниан
18.07.2013 18 июля 2013 чт 20:00
Мальме
2
Хиберниан
0

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