Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Томаш Вацлик
Артем Дзюба
Лионель Месси
Кристиан Эриксен
Николо Барелла
Юрий Жирков
Игорь Акинфеев
Гранит Джака
Антонио Рюдигер
Россия
Бельгия
Испания
Украина
Италия
Нидерланды
Дания
Португалия
Франция
Англия
Уэльс
Спартак
Ювентус
Челси
Манчестер Сити
Зенит
ЦСКА
Ливерпуль
Локомотив
Барселона
ПСЖ
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Евро-2020
Станислав Черчесов
Россия
Роберто Манчини
Криштиану Роналду
Бельгия
Испания
Украина
Андрей Шевченко
РПЛ
Неймар
Италия
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
Примера
Хетафе VS Вильярреал
Поделиться:
Хетафе - Вильярреал: 17 апреля 2022 смотреть онлайн
Хетафе
Хетафе
-:-
Хетафе - Вильярреал: 17 апреля 2022 смотреть онлайн
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
17 апр. 2022, -:- МСК
17.04.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Хетафе
мин
1
Янес
Рубен Янес
2
Джене
Даконам Джене
6
Чема
Чема
12
Ньом
Аллан Ньом
22
Суарес
Дамиан Суарес
29
Иглесиас
Хуан Иглесиас
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
20
Максимович
Неманья Максимович
11
Аленья
Карлес Аленья
5
Кубо
Такефуса Кубо
10
Унал
Энес Унал
Запасные
13
Сорья
Давид Сорья
-
4
Этчейта
Хавьер Этчейта
-
3
Кабако
Эрик Кабако
-
17
Оливера
Матиас Оливера
-
21
Шакла
Суфьян Шакла
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
35
Абдулай
Сабит Абдулай
-
23
Эрнандес
Кучо Эрнандес
-
7
Мата
Хайме Мата
-
32
Миранда
Хосете Миранда
-
39
Ньянг
Мамор Ньянг
-
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вильярреал
мин
13
Рульи
Херонимо Рульи
24
Педраса
Альфонсо Педраса
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
4
Торрес
Пау Торрес
8
Фойт
Хуан Фойт
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
25
Капу
Этьенн Капу
5
Парехо
Даниэль Парехо
30
Пино
Йереми Пино
9
Бакка
Карлос Бакка
7
Морено
Жерар Морено
Запасные
1
Асенхо
Серхио Асенхо
-
2
Гаспар
Марио Гаспар
-
21
Коста
Хауме Коста
-
18
Морено
Альберто Морено
-
6
Мори
Рамиро Мори
-
15
Эступинан
Первис Эступинан
-
19
Коклен
Франсис Коклен
-
23
Гомес
Мойзес Гомес
-
20
Пенья
Рубен Пенья
-
17
Алькасер
Пако Алькасер
-
12
Раба
Даниэль Раба
-
34
Ниньо
Фер Ниньо
-
Главный тренер
Унаи Эмери
Прошлые матчи
02.05.2021
02 мая 2021
вс
17:15
Вильярреал
1 : 0
Хетафе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
17:15
Вильярреал
1
Хетафе
0
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
16:00
Хетафе
1 : 3
Вильярреал
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
16:00
Хетафе
1
Вильярреал
3
08.07.2020
08 июля 2020
ср
21:30
Хетафе
1 : 3
Вильярреал
08.07.2020
08 июля 2020
ср
21:30
Хетафе
1
Вильярреал
3
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
Вильярреал
1 : 0
Хетафе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
Вильярреал
1
Хетафе
0
18.05.2019
18 мая 2019
сб
17:15
Хетафе
2 : 2
Вильярреал
18.05.2019
18 мая 2019
сб
17:15
Хетафе
2
Вильярреал
2
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
22:45
Вильярреал
1 : 2
Хетафе
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
22:45
Вильярреал
1
Хетафе
2
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
14:00
Вильярреал
1 : 0
Хетафе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
14:00
Вильярреал
1
Хетафе
0
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
17:15
Хетафе
4 : 0
Вильярреал
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
17:15
Хетафе
4
Вильярреал
0
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
19:15
Вильярреал
2 : 0
Хетафе
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
19:15
Вильярреал
2
Хетафе
0
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
Хетафе
2 : 0
Вильярреал
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
Хетафе
2
Вильярреал
0
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:00
Хетафе
1 : 1
Вильярреал
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:00
Хетафе
1
Вильярреал
1
29.01.2015
29 янв. 2015
чт
22:00
Хетафе
0 : 1
Вильярреал
29.01.2015
29 янв. 2015
чт
22:00
Хетафе
0
Вильярреал
1
21.01.2015
21 янв. 2015
ср
22:00
Вильярреал
1 : 0
Хетафе
21.01.2015
21 янв. 2015
ср
22:00
Вильярреал
1
Хетафе
0
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
23:00
Вильярреал
2 : 1
Хетафе
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
23:00
Вильярреал
2
Хетафе
1
27.03.2014
27 марта 2014
чт
22:00
Хетафе
0 : 1
Вильярреал
27.03.2014
27 марта 2014
чт
22:00
Хетафе
0
Вильярреал
1
31.10.2013
31 окт. 2013
чт
22:00
Вильярреал
0 : 2
Хетафе
31.10.2013
31 окт. 2013
чт
22:00
Вильярреал
0
Хетафе
2
12.03.2012
12 марта 2012
пн
22:59
Вильярреал
1 : 2
Хетафе
12.03.2012
12 марта 2012
пн
22:59
Вильярреал
1
Хетафе
2
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
19:00
Хетафе
0 : 0
Вильярреал
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
19:00
Хетафе
0
Вильярреал
0
01.05.2011
01 мая 2011
вс
20:00
Вильярреал
2 : 1
Хетафе
01.05.2011
01 мая 2011
вс
20:00
Вильярреал
2
Хетафе
1
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
20:00
Хетафе
1 : 0
Вильярреал
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
20:00
Хетафе
1
Вильярреал
0
Показать еще
Новости
В 2013-м два пацана праздновали с фанатами возвращение «Вильярреала» в Примеру. Сейчас взяли с ним первый трофей
#Вильярреал
27 мая, 03:41
Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
27 мая, 02:42
Как же хороши испанские клубы в еврокубках. За последние 10 лет взяли 12 финалов из 20 🇪🇸
#Вильярреал
27 мая, 02:05
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
#Лига Европы
27 мая, 02:00
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
#Эдинсон Кавани
26 мая, 23:44
🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
#Хуан Фойт
26 мая, 23:15
Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных
#Фернандо Роиг
26 мая, 13:49
30-летний ноунейм забивает больше топ-форвардов. Это его первый сезон в вышке
#Хайме Мата
10 марта 2019, 12:18
#
Новости матча
«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28
«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл трофей
27 мая, 01:30
Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы. Он выходил в финалы пять раз
27 мая, 01:03
🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
27 мая, 00:56
Жерар Морено забил в финале Лиги Европы и повторил рекорд «Вильярреала» по голам
26 мая, 23:03
Прогноз на финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:52
Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:46
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы
25 мая, 19:36