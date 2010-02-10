Хетафе - Севилья: 10 февраля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Хетафе
Хетафе
1:0
Первый матч 0:2

Хетафе - Севилья: 10 февраля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Севилья
Севилья
Кубок Испании, 1/2 финала

Кубок Испании,

1/2 финала

Испания
10 февр. 2010, 23:55 МСК
10.02.2010, 23:55 МСК
среда
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Хетафе
мин
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
19
Молина
Хорхе Молина
12
Ньом
Аллан Ньом
22
Суарес
Дамиан Суарес
2
Джене
Даконам Джене
30
Сорья
Давид Сорья
6
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
5
Этебо
Одженекаро Этебо
7
Мата
Хайме Мата
20
Кукурелья
Марк Кукурелья
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
-
4
Кабако
Эрик Кабако
-
16
Кенеди
Роберт Кенеди
-
9
Анхель
Анхель
-
23
Джейсон
Джейсон
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
Севилья
мин
16
Навас
Хесус Навас
10
Банега
Эвер Банега
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
14
Сусо
Сусо
1
Вацлик
Томаш Вацлик
86
Гудель
Неманья Гудель
5
Окампос
Лукас Окампос
24
Хордан
Хоан Хордан
4
Кунде
Жюль Кунде
3
Карлос
Диего Карлос
23
Регилон
Серхио Регилон
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
20
Гомес
Серхи Гомес
-
24
Нолито
Нолито
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
19
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
Севилья
3 : 0
Хетафе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
Севилья
3
Хетафе
0
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 18:15
Хетафе
0 : 1
Севилья
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 18:15
Хетафе
0
Севилья
1
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 20:30
Хетафе
0 : 3
Севилья
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 20:30
Хетафе
0
Севилья
3
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 20:30
Севилья
2 : 0
Хетафе
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 20:30
Севилья
2
Хетафе
0
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 15:00
Хетафе
3 : 0
Севилья
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 15:00
Хетафе
3
Севилья
0
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 21:45
Севилья
0 : 2
Хетафе
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 21:45
Севилья
0
Хетафе
2
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 20:30
Севилья
1 : 1
Хетафе
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 20:30
Севилья
1
Хетафе
1
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 21:15
Хетафе
0 : 1
Севилья
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 21:15
Хетафе
0
Севилья
1
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:30
Хетафе
1 : 1
Севилья
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:30
Хетафе
1
Севилья
1
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 21:30
Севилья
5 : 0
Хетафе
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 21:30
Севилья
5
Хетафе
0
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 19:00
Хетафе
2 : 1
Севилья
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 19:00
Хетафе
2
Севилья
1
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 20:00
Севилья
2 : 0
Хетафе
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 20:00
Севилья
2
Хетафе
0
11.05.2014 11 мая 2014 вс 20:00
Хетафе
1 : 0
Севилья
11.05.2014 11 мая 2014 вс 20:00
Хетафе
1
Севилья
0
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 14:00
Севилья
3 : 0
Хетафе
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 14:00
Севилья
3
Хетафе
0
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 22:00
Хетафе
1 : 1
Севилья
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 22:00
Хетафе
1
Севилья
1
18.08.2012 18 авг. 2012 сб 22:00
Севилья
2 : 1
Хетафе
18.08.2012 18 авг. 2012 сб 22:00
Севилья
2
Хетафе
1
16.04.2012 16 апр. 2012 пн 22:00
Хетафе
5 : 1
Севилья
16.04.2012 16 апр. 2012 пн 22:00
Хетафе
5
Севилья
1
05.12.2011 05 дек. 2011 пн 22:59
Севилья
3 : 0
Хетафе
05.12.2011 05 дек. 2011 пн 22:59
Севилья
3
Хетафе
0
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 19:00
Хетафе
1 : 0
Севилья
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 19:00
Хетафе
1
Севилья
0
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 22:00
Севилья
1 : 3
Хетафе
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 22:00
Севилья
1
Хетафе
3

Новости

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#Яссин Буну
21 марта, 09:30
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
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18 февраля, 00:45
Игроки «Хетафе» толкали застрявшую в снегу машину, чтобы добраться до отеля. Ла Лига прислала им обычное такси
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Самый верный фанат «Реала» – президент «Хетафе». Он владеет абонементом на «Бернабеу» и восхищается Пересом
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«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31
«Барселона» победила «Севилью». 15 матчей подряд не проигрывают в Примере, выиграли 9 из 10 последних
27 февраля, 21:00
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09
«Боруссия» Д обыграла «Севилью» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Холанд оформил дубль
18 февраля, 00:52
Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, который забил 18 голов в первых 13 матчах
18 февраля, 00:17
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