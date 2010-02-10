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Кубок Испании
Хетафе VS Севилья
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Хетафе - Севилья: 10 февраля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
1:0
Первый матч 0:2
Хетафе - Севилья: 10 февраля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Севилья
Севилья
Кубок Испании, 1/2 финала
Кубок Испании,
1/2 финала
Испания
10 февр. 2010, 23:55 МСК
10.02.2010, 23:55 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Хетафе
мин
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
19
Молина
Хорхе Молина
12
Ньом
Аллан Ньом
22
Суарес
Дамиан Суарес
2
Джене
Даконам Джене
30
Сорья
Давид Сорья
6
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
5
Этебо
Одженекаро Этебо
7
Мата
Хайме Мата
20
Кукурелья
Марк Кукурелья
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
-
4
Кабако
Эрик Кабако
-
16
Кенеди
Роберт Кенеди
-
9
Анхель
Анхель
-
23
Джейсон
Джейсон
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
Севилья
мин
16
Навас
Хесус Навас
10
Банега
Эвер Банега
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
14
Сусо
Сусо
1
Вацлик
Томаш Вацлик
86
Гудель
Неманья Гудель
5
Окампос
Лукас Окампос
24
Хордан
Хоан Хордан
4
Кунде
Жюль Кунде
3
Карлос
Диего Карлос
23
Регилон
Серхио Регилон
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
20
Гомес
Серхи Гомес
-
24
Нолито
Нолито
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
19
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
Севилья
3 : 0
Хетафе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
Севилья
3
Хетафе
0
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
18:15
Хетафе
0 : 1
Севилья
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
18:15
Хетафе
0
Севилья
1
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:30
Хетафе
0 : 3
Севилья
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:30
Хетафе
0
Севилья
3
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:30
Севилья
2 : 0
Хетафе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:30
Севилья
2
Хетафе
0
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
15:00
Хетафе
3 : 0
Севилья
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
15:00
Хетафе
3
Севилья
0
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
21:45
Севилья
0 : 2
Хетафе
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
21:45
Севилья
0
Хетафе
2
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
20:30
Севилья
1 : 1
Хетафе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
20:30
Севилья
1
Хетафе
1
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
21:15
Хетафе
0 : 1
Севилья
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
21:15
Хетафе
0
Севилья
1
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:30
Хетафе
1 : 1
Севилья
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:30
Хетафе
1
Севилья
1
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
21:30
Севилья
5 : 0
Хетафе
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
21:30
Севилья
5
Хетафе
0
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
19:00
Хетафе
2 : 1
Севилья
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
19:00
Хетафе
2
Севилья
1
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
20:00
Севилья
2 : 0
Хетафе
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
20:00
Севилья
2
Хетафе
0
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
Хетафе
1 : 0
Севилья
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
Хетафе
1
Севилья
0
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
14:00
Севилья
3 : 0
Хетафе
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
14:00
Севилья
3
Хетафе
0
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
22:00
Хетафе
1 : 1
Севилья
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
22:00
Хетафе
1
Севилья
1
18.08.2012
18 авг. 2012
сб
22:00
Севилья
2 : 1
Хетафе
18.08.2012
18 авг. 2012
сб
22:00
Севилья
2
Хетафе
1
16.04.2012
16 апр. 2012
пн
22:00
Хетафе
5 : 1
Севилья
16.04.2012
16 апр. 2012
пн
22:00
Хетафе
5
Севилья
1
05.12.2011
05 дек. 2011
пн
22:59
Севилья
3 : 0
Хетафе
05.12.2011
05 дек. 2011
пн
22:59
Севилья
3
Хетафе
0
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
19:00
Хетафе
1 : 0
Севилья
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
19:00
Хетафе
1
Севилья
0
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
22:00
Севилья
1 : 3
Хетафе
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
22:00
Севилья
1
Хетафе
3
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21 марта, 09:30
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Игроки «Хетафе» толкали застрявшую в снегу машину, чтобы добраться до отеля. Ла Лига прислала им обычное такси
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11 января, 17:20
Самый верный фанат «Реала» – президент «Хетафе». Он владеет абонементом на «Бернабеу» и восхищается Пересом
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10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31
«Барселона» победила «Севилью». 15 матчей подряд не проигрывают в Примере, выиграли 9 из 10 последних
27 февраля, 21:00
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09
«Боруссия» Д обыграла «Севилью» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Холанд оформил дубль
18 февраля, 00:52
Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, который забил 18 голов в первых 13 матчах
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