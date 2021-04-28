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Хетафе VS Реал
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Хетафе - Реал: 28 апреля 2021 смотреть онлайн
Хетафе
Хетафе
-:-
Хетафе - Реал: 28 апреля 2021 смотреть онлайн
Реал
Мадрид
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
28 апр. 2021, -:- МСК
28.04.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Хетафе
мин
29
Juan Iglesias
Juan Iglesias
13
Сорья
Давид Сорья
17
Оливера
Матиас Оливера
2
Джене
Даконам Джене
21
Шакла
Суфьян Шакла
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
20
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
11
Аленья
Карлес Аленья
5
Кубо
Такефуса Кубо
10
Унал
Энес Унал
Запасные
1
Янес
Рубен Янес
-
4
Этчейта
Хавьер Этчейта
-
6
Чема
Чема
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
24
Тимор
Давид Тимор
-
9
Анхель
Анхель
-
39
Mamor Niang
Mamor Niang
-
40
Amankwaa Akurugu
Amankwaa Akurugu
-
19
Darío Poveda
Darío Poveda
-
Реал
мин
1
Куртуа
Тибо Куртуа
23
Менди
Ферлан Менди
5
Варан
Рафаэль Варан
6
Начо
Начо
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
8
Кроос
Тони Кроос
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
17
Лукас
Лукас
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
12
Марсело
Марсело
-
3
Милитао
Эдер Милитао
-
22
Иско
Иско
-
11
Асенсио
Марко Асенсио
-
34
Дуро
Уго Дуро
-
25
Родриго
Родриго
-
Прошлые матчи
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
23:00
Реал
2 : 0
Хетафе
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
23:00
Реал
2
Хетафе
0
02.07.2020
02 июля 2020
чт
23:00
Реал
1 : 0
Хетафе
02.07.2020
02 июля 2020
чт
23:00
Реал
1
Хетафе
0
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:00
Хетафе
0 : 3
Реал
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:00
Хетафе
0
Реал
3
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
22:30
Хетафе
0 : 0
Реал
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
22:30
Хетафе
0
Реал
0
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
23:15
Реал
2 : 0
Хетафе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
23:15
Реал
2
Хетафе
0
03.03.2018
03 марта 2018
сб
22:45
Реал
3 : 1
Хетафе
03.03.2018
03 марта 2018
сб
22:45
Реал
3
Хетафе
1
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
17:15
Хетафе
1 : 2
Реал
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
17:15
Хетафе
1
Реал
2
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
Хетафе
1 : 5
Реал
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
Хетафе
1
Реал
5
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
18:00
Реал
4 : 1
Хетафе
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
18:00
Реал
4
Хетафе
1
23.05.2015
23 мая 2015
сб
21:30
Реал
7 : 3
Хетафе
23.05.2015
23 мая 2015
сб
21:30
Реал
7
Хетафе
3
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
14:00
Хетафе
0 : 3
Реал
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
14:00
Хетафе
0
Реал
3
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
19:00
Хетафе
0 : 3
Реал
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
19:00
Хетафе
0
Реал
3
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
20:00
Реал
4 : 1
Хетафе
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
20:00
Реал
4
Хетафе
1
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
14:00
Реал
4 : 0
Хетафе
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
14:00
Реал
4
Хетафе
0
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
22:00
Хетафе
2 : 1
Реал
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
22:00
Хетафе
2
Реал
1
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
22:00
Хетафе
0 : 1
Реал
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
22:00
Хетафе
0
Реал
1
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
21:00
Реал
4 : 2
Хетафе
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
21:00
Реал
4
Хетафе
2
10.05.2011
10 мая 2011
вт
22:55
Реал
4 : 0
Хетафе
10.05.2011
10 мая 2011
вт
22:55
Реал
4
Хетафе
0
03.01.2011
03 янв. 2011
пн
23:55
Хетафе
2 : 3
Реал
03.01.2011
03 янв. 2011
пн
23:55
Хетафе
2
Реал
3
25.03.2010
25 марта 2010
чт
22:00
Хетафе
2 : 4
Реал
25.03.2010
25 марта 2010
чт
22:00
Хетафе
2
Реал
4
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