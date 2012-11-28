Хетафе - Понферрадина: 28 ноября 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Хетафе
Хетафе
0:0
Первый матч 4:0

Хетафе - Понферрадина: 28 ноября 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Понферрадина
Понферра
Кубок Испании, 1/16 финала

Кубок Испании,

1/16 финала

Испания
28 нояб. 2012, 21:30 МСК
28.11.2012, 21:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Хетафе
мин
13
Сорья
Давид Сорья
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
12
Ньом
Аллан Ньом
22
Суарес
Дамиан Суарес
2
Джене
Даконам Джене
17
Оливера
Матиас Оливера
24
Тимор
Давид Тимор
20
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
7
Мата
Хайме Мата
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
-
4
Кабако
Эрик Кабако
-
6
Чема
Чема
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
21
Файр
Файкал Файр
-
9
Анхель
Анхель
-
19
Молина
Хорхе Молина
-
23
Джейсон
Джейсон
-
11
Ндиайе
Амат Ндиайе
-
26
Дуро
Уго Дуро
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 21:30
Хетафе
0 : 0
Понферрадина
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 21:30
Хетафе
0
Понферрадина
0
01.11.2012 01 нояб. 2012 чт 21:00
Понферрадина
0 : 4
Хетафе
01.11.2012 01 нояб. 2012 чт 21:00
Понферрадина
0
Хетафе
4

Новости

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Бонусы могут в несколько раз превысить плату за трансфер. Актуальный пример – «Хетафе»
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18 мая 2019, 19:26