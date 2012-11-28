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Кубок Испании
Хетафе VS Понферрадина
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Хетафе - Понферрадина: 28 ноября 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
0:0
Первый матч 4:0
Хетафе - Понферрадина: 28 ноября 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Понферрадина
Понферра
Кубок Испании, 1/16 финала
Кубок Испании,
1/16 финала
Испания
28 нояб. 2012, 21:30 МСК
28.11.2012, 21:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Хетафе
мин
13
Сорья
Давид Сорья
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
12
Ньом
Аллан Ньом
22
Суарес
Дамиан Суарес
2
Джене
Даконам Джене
17
Оливера
Матиас Оливера
24
Тимор
Давид Тимор
20
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
7
Мата
Хайме Мата
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
-
4
Кабако
Эрик Кабако
-
6
Чема
Чема
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
21
Файр
Файкал Файр
-
9
Анхель
Анхель
-
19
Молина
Хорхе Молина
-
23
Джейсон
Джейсон
-
11
Ндиайе
Амат Ндиайе
-
26
Дуро
Уго Дуро
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
21:30
Хетафе
0 : 0
Понферрадина
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
21:30
Хетафе
0
Понферрадина
0
01.11.2012
01 нояб. 2012
чт
21:00
Понферрадина
0 : 4
Хетафе
01.11.2012
01 нояб. 2012
чт
21:00
Понферрадина
0
Хетафе
4
Новости
Игроки «Хетафе» толкали застрявшую в снегу машину, чтобы добраться до отеля. Ла Лига прислала им обычное такси
#Хетафе
11 января, 17:20
Самый верный фанат «Реала» – президент «Хетафе». Он владеет абонементом на «Бернабеу» и восхищается Пересом
#Анхель Торрес
08 января, 15:04
«Хетафе» сменил название клуба на матч с «Барсой». Его перевод – вера
#Хетафе
17 октября 2020, 22:53
Игроки «Хетафе» были в майках без логотипа и технического спонсора. Один играл так с самого начала, другой – со второго тайма
#Хетафе
26 сентября 2020, 19:35
30-летний ноунейм забивает больше топ-форвардов. Это его первый сезон в вышке
#Хайме Мата
10 марта 2019, 12:18
#
Новости матча
🇷🇺 Русский игрок дебютировал в Примере за «Леванте». Ему 19
05 декабря 2020, 20:19
У «Барселоны» худший старт в Примере за 18 лет. Последняя победа в чемпионате случилась месяц назад
01 ноября 2020, 09:24
Из последних 27 ударов Месси ни разу не забил. Дальше – «Хетафе», который реже всех дает бить по своим воротам
13 февраля 2020, 22:44
Бонусы могут в несколько раз превысить плату за трансфер. Актуальный пример – «Хетафе»
10 июня 2019, 16:41
«Валенсия» сыграет в Лиге чемпионов, «Хетафе», «Севилья» и «Эспаньол» представят Испанию в Лиге Европы
18 мая 2019, 19:26