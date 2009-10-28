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Кубок Испании
Хетафе VS Эспаньол
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Хетафе - Эспаньол: 28 октября 2009 смотреть онлайн
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
2:0
Первый матч 1:1
Хетафе - Эспаньол: 28 октября 2009 смотреть онлайн
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Кубок Испании, 1/16 финала
Кубок Испании,
1/16 финала
Испания
28 окт. 2009, 22:00 МСК
28.10.2009, 22:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Хетафе
мин
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
19
Молина
Хорхе Молина
12
Ньом
Аллан Ньом
22
Суарес
Дамиан Суарес
2
Джене
Даконам Джене
30
Сорья
Давид Сорья
6
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
5
Этебо
Одженекаро Этебо
7
Мата
Хайме Мата
20
Кукурелья
Марк Кукурелья
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
-
4
Кабако
Эрик Кабако
-
16
Кенеди
Роберт Кенеди
-
9
Анхель
Анхель
-
23
Джейсон
Джейсон
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
4
Санчес
Виктор Санчес
18
Кабрера
Леандро Кабрера
12
Вила
Дидач Вила
16
Лопес
Хави Лопес
15
Лопес
Давид Лопес
2
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
24
Лей
Ву Лей
25
Дардер
Серхи Дардер
25
Эмбарба
Адриан Эмбарба
11
де Томас
Рауль де Томас
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
-
5
Калеро
Фернандо Калеро
-
28
Педроса
Адрия Педроса
-
22
Гомес
Виктор Гомес
-
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
-
30
Мелендо
Оскар Мелендо
-
12
Кальери
Хонатан Кальери
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
16.06.2020
16 июня 2020
вт
20:30
Хетафе
0 : 0
Эспаньол
16.06.2020
16 июня 2020
вт
20:30
Хетафе
0
Эспаньол
0
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
Эспаньол
1 : 1
Хетафе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
Эспаньол
1
Хетафе
1
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
21:30
Эспаньол
1 : 1
Хетафе
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
21:30
Эспаньол
1
Хетафе
1
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
20:30
Хетафе
3 : 0
Эспаньол
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
20:30
Хетафе
3
Эспаньол
0
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
19:30
Хетафе
1 : 0
Эспаньол
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
19:30
Хетафе
1
Эспаньол
0
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
23:00
Эспаньол
1 : 0
Хетафе
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
23:00
Эспаньол
1
Хетафе
0
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
20:15
Хетафе
3 : 1
Эспаньол
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
20:15
Хетафе
3
Эспаньол
1
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
19:30
Эспаньол
1 : 0
Хетафе
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
19:30
Эспаньол
1
Хетафе
0
20.02.2015
20 февр. 2015
пт
22:45
Хетафе
2 : 1
Эспаньол
20.02.2015
20 февр. 2015
пт
22:45
Хетафе
2
Эспаньол
1
25.09.2014
25 сент. 2014
чт
21:00
Эспаньол
2 : 0
Хетафе
25.09.2014
25 сент. 2014
чт
21:00
Эспаньол
2
Хетафе
0
01.03.2014
01 марта 2014
сб
22:00
Хетафе
0 : 0
Эспаньол
01.03.2014
01 марта 2014
сб
22:00
Хетафе
0
Эспаньол
0
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
20:00
Эспаньол
0 : 2
Хетафе
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
20:00
Эспаньол
0
Хетафе
2
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
13:00
Хетафе
0 : 2
Эспаньол
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
13:00
Хетафе
0
Эспаньол
2
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
14:00
Эспаньол
0 : 2
Хетафе
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
14:00
Эспаньол
0
Хетафе
2
18.02.2012
18 февр. 2012
сб
20:00
Хетафе
1 : 1
Эспаньол
18.02.2012
18 февр. 2012
сб
20:00
Хетафе
1
Эспаньол
1
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
21:00
Эспаньол
1 : 0
Хетафе
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
21:00
Эспаньол
1
Хетафе
0
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
19:00
Хетафе
1 : 3
Эспаньол
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
19:00
Хетафе
1
Эспаньол
3
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
18:00
Эспаньол
3 : 1
Хетафе
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
18:00
Эспаньол
3
Хетафе
1
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
18:00
Хетафе
1 : 1
Эспаньол
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
18:00
Хетафе
1
Эспаньол
1
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
Эспаньол
0 : 2
Хетафе
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
Эспаньол
0
Хетафе
2
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«Я же сказал вам, что победим». Мбаппе выполнил обещание, которое дал Почеттино на тренировке
1
#Килиан Мбаппе
17 февраля, 03:30
1
Игроки «Хетафе» толкали застрявшую в снегу машину, чтобы добраться до отеля. Ла Лига прислала им обычное такси
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11 января, 17:20
Самый верный фанат «Реала» – президент «Хетафе». Он владеет абонементом на «Бернабеу» и восхищается Пересом
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