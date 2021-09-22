Хетафе - Атлетико: 22 сентября 2021 смотреть онлайн

Хетафе
Хетафе
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Хетафе - Атлетико: 22 сентября 2021 смотреть онлайн

Атлетико
Мадрид
Примера, 6 тур

Примера,

6 тур

Испания
22 сент. 2021, -:- МСК
22.09.2021, -:- МСК
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Прошлые матчи

13.03.2021 13 марта 2021 сб 23:00
Хетафе
0 : 0
Атлетико
13.03.2021 13 марта 2021 сб 23:00
Хетафе
0
Атлетико
0
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 21:15
Атлетико
1 : 0
Хетафе
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 21:15
Атлетико
1
Хетафе
0
16.07.2020 16 июля 2020 чт 22:00
Хетафе
0 : 2
Атлетико
16.07.2020 16 июля 2020 чт 22:00
Хетафе
0
Атлетико
2
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 23:00
Атлетико
1 : 0
Хетафе
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 23:00
Атлетико
1
Хетафе
0
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:15
Атлетико
2 : 0
Хетафе
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:15
Атлетико
2
Хетафе
0
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 19:30
Хетафе
0 : 2
Атлетико
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 19:30
Хетафе
0
Атлетико
2
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
Хетафе
0 : 1
Атлетико
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
Хетафе
0
Атлетико
1
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 15:00
Атлетико
2 : 0
Хетафе
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 15:00
Атлетико
2
Хетафе
0
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 20:15
Хетафе
0 : 1
Атлетико
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 20:15
Хетафе
0
Атлетико
1
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:00
Атлетико
2 : 0
Хетафе
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:00
Атлетико
2
Хетафе
0
21.03.2015 21 марта 2015 сб 18:00
Атлетико
2 : 0
Хетафе
21.03.2015 21 марта 2015 сб 18:00
Атлетико
2
Хетафе
0
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 23:00
Хетафе
0 : 1
Атлетико
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 23:00
Хетафе
0
Атлетико
1
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 20:00
Хетафе
0 : 2
Атлетико
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 20:00
Хетафе
0
Атлетико
2
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс -:-
Атлетико
7 : 0
Хетафе
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс -:-
Атлетико
7
Хетафе
0
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 20:00
Хетафе
0 : 0
Атлетико
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 20:00
Хетафе
0
Атлетико
0
10.01.2013 10 янв. 2013 чт 21:30
Хетафе
0 : 0
Атлетико
10.01.2013 10 янв. 2013 чт 21:30
Хетафе
0
Атлетико
0
13.12.2012 13 дек. 2012 чт -:-
Атлетико
3 : 0
Хетафе
13.12.2012 13 дек. 2012 чт -:-
Атлетико
3
Хетафе
0
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 21:45
Атлетико
2 : 0
Хетафе
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 21:45
Атлетико
2
Хетафе
0
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 13:00
Атлетико
3 : 0
Хетафе
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 13:00
Атлетико
3
Хетафе
0
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн -:-
Хетафе
3 : 2
Атлетико
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн -:-
Хетафе
3
Атлетико
2

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