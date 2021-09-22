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Хетафе VS Атлетико
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Хетафе - Атлетико: 22 сентября 2021 смотреть онлайн
Хетафе
Хетафе
-:-
Хетафе - Атлетико: 22 сентября 2021 смотреть онлайн
Атлетико
Мадрид
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
22 сент. 2021, -:- МСК
22.09.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Хетафе
мин
1
Янес
Рубен Янес
2
Джене
Даконам Джене
6
Чема
Чема
12
Ньом
Аллан Ньом
22
Суарес
Дамиан Суарес
29
Иглесиас
Хуан Иглесиас
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
20
Максимович
Неманья Максимович
11
Аленья
Карлес Аленья
5
Кубо
Такефуса Кубо
10
Унал
Энес Унал
Запасные
13
Сорья
Давид Сорья
-
4
Этчейта
Хавьер Этчейта
-
3
Кабако
Эрик Кабако
-
17
Оливера
Матиас Оливера
-
21
Шакла
Суфьян Шакла
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
35
Абдулай
Сабит Абдулай
-
23
Эрнандес
Кучо Эрнандес
-
7
Мата
Хайме Мата
-
32
Миранда
Хосете Миранда
-
39
Ньянг
Мамор Ньянг
-
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Карраско
Янник Карраско
6
Коке
Коке
8
Ньигес
Сауль Ньигес
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-
7
Фелиш
Жоау Фелиш
-
Главный тренер
Диего Симеоне
Прошлые матчи
13.03.2021
13 марта 2021
сб
23:00
Хетафе
0 : 0
Атлетико
13.03.2021
13 марта 2021
сб
23:00
Хетафе
0
Атлетико
0
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
21:15
Атлетико
1 : 0
Хетафе
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
21:15
Атлетико
1
Хетафе
0
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Хетафе
0 : 2
Атлетико
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Хетафе
0
Атлетико
2
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
23:00
Атлетико
1 : 0
Хетафе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
23:00
Атлетико
1
Хетафе
0
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:15
Атлетико
2 : 0
Хетафе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:15
Атлетико
2
Хетафе
0
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:30
Хетафе
0 : 2
Атлетико
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:30
Хетафе
0
Атлетико
2
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
Хетафе
0 : 1
Атлетико
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
Хетафе
0
Атлетико
1
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
15:00
Атлетико
2 : 0
Хетафе
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
15:00
Атлетико
2
Хетафе
0
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
20:15
Хетафе
0 : 1
Атлетико
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
20:15
Хетафе
0
Атлетико
1
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
21:00
Атлетико
2 : 0
Хетафе
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
21:00
Атлетико
2
Хетафе
0
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
Атлетико
2 : 0
Хетафе
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
Атлетико
2
Хетафе
0
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
23:00
Хетафе
0 : 1
Атлетико
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
23:00
Хетафе
0
Атлетико
1
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
20:00
Хетафе
0 : 2
Атлетико
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
20:00
Хетафе
0
Атлетико
2
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
-:-
Атлетико
7 : 0
Хетафе
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
-:-
Атлетико
7
Хетафе
0
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
20:00
Хетафе
0 : 0
Атлетико
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
20:00
Хетафе
0
Атлетико
0
10.01.2013
10 янв. 2013
чт
21:30
Хетафе
0 : 0
Атлетико
10.01.2013
10 янв. 2013
чт
21:30
Хетафе
0
Атлетико
0
13.12.2012
13 дек. 2012
чт
-:-
Атлетико
3 : 0
Хетафе
13.12.2012
13 дек. 2012
чт
-:-
Атлетико
3
Хетафе
0
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
21:45
Атлетико
2 : 0
Хетафе
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
21:45
Атлетико
2
Хетафе
0
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
13:00
Атлетико
3 : 0
Хетафе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
13:00
Атлетико
3
Хетафе
0
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
-:-
Хетафе
3 : 2
Атлетико
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
-:-
Хетафе
3
Атлетико
2
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