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Хетафе VS Атлетик
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Хетафе - Атлетик: 25 октября 2009 смотреть онлайн
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
2:0
Хетафе - Атлетик: 25 октября 2009 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
25 окт. 2009, 19:00 МСК
25.10.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Хетафе
мин
29
Juan Iglesias
Juan Iglesias
13
Сорья
Давид Сорья
17
Оливера
Матиас Оливера
2
Джене
Даконам Джене
21
Шакла
Суфьян Шакла
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
20
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
11
Аленья
Карлес Аленья
5
Кубо
Такефуса Кубо
10
Унал
Энес Унал
Запасные
1
Янес
Рубен Янес
-
4
Этчейта
Хавьер Этчейта
-
6
Чема
Чема
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
24
Тимор
Давид Тимор
-
9
Анхель
Анхель
-
39
Mamor Niang
Mamor Niang
-
40
Amankwaa Akurugu
Amankwaa Akurugu
-
19
Darío Poveda
Darío Poveda
-
Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
25.01.2021
25 янв. 2021
пн
23:00
Атлетик
5 : 1
Хетафе
25.01.2021
25 янв. 2021
пн
23:00
Атлетик
5
Хетафе
1
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:15
Хетафе
1 : 1
Атлетик
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:15
Хетафе
1
Атлетик
1
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
18:00
Атлетик
0 : 2
Хетафе
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
18:00
Атлетик
0
Хетафе
2
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
22:00
Хетафе
1 : 1
Атлетик
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
22:00
Хетафе
1
Атлетик
1
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
15:00
Хетафе
1 : 0
Атлетик
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
15:00
Хетафе
1
Атлетик
0
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
14:00
Атлетик
1 : 1
Хетафе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
14:00
Атлетик
1
Хетафе
1
19.01.2018
19 янв. 2018
пт
23:00
Хетафе
2 : 2
Атлетик
19.01.2018
19 янв. 2018
пт
23:00
Хетафе
2
Атлетик
2
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
19:15
Атлетик
0 : 0
Хетафе
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
19:15
Атлетик
0
Хетафе
0
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
20:15
Хетафе
0 : 1
Атлетик
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
20:15
Хетафе
0
Атлетик
1
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
17:00
Атлетик
3 : 1
Хетафе
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
17:00
Атлетик
3
Хетафе
1
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
23:00
Атлетик
4 : 0
Хетафе
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
23:00
Атлетик
4
Хетафе
0
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
Хетафе
1 : 2
Атлетик
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
Хетафе
1
Атлетик
2
23.03.2014
23 марта 2014
вс
-:-
Атлетик
1 : 0
Хетафе
23.03.2014
23 марта 2014
вс
-:-
Атлетик
1
Хетафе
0
29.10.2013
29 окт. 2013
вт
-:-
Хетафе
0 : 1
Атлетик
29.10.2013
29 окт. 2013
вт
-:-
Хетафе
0
Атлетик
1
16.03.2013
16 марта 2013
сб
20:00
Хетафе
1 : 0
Атлетик
16.03.2013
16 марта 2013
сб
20:00
Хетафе
1
Атлетик
0
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
19:50
Атлетик
1 : 2
Хетафе
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
19:50
Атлетик
1
Хетафе
2
05.05.2012
05 мая 2012
сб
22:00
Атлетик
0 : 0
Хетафе
05.05.2012
05 мая 2012
сб
22:00
Атлетик
0
Хетафе
0
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
18:00
Хетафе
0 : 0
Атлетик
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
18:00
Хетафе
0
Атлетик
0
14.03.2011
14 марта 2011
пн
23:00
Хетафе
2 : 2
Атлетик
14.03.2011
14 марта 2011
пн
23:00
Хетафе
2
Атлетик
2
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
23:00
Атлетик
3 : 0
Хетафе
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
23:00
Атлетик
3
Хетафе
0
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Игроки «Хетафе» толкали застрявшую в снегу машину, чтобы добраться до отеля. Ла Лига прислала им обычное такси
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