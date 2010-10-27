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Кубок Испании
Херес VS Леванте
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Херес - Леванте: 27 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
2:3
Первый матч 2:1
Херес - Леванте: 27 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Кубок Испании, 1/16 финала
Кубок Испании,
1/16 финала
Испания
27 окт. 2010, 21:00 МСК
27.10.2010, 21:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
0
Прието
Давид Прието
0
Жиода
Леандро Жиода
0
Перес
Франсис Перес
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
0
Санчес
Виктор Санчес
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
0
Кальво
Карлос Кальво
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
0
Бермехо
Марио Бермехо
Запасные
0
Чема
Чема
-
0
Морено
Висенте Морено
-
0
Викейра
Эмилио Викейра
-
0
Момо
Момо
-
0
Антонито
Перес Антонито
-
0
Мичел
Мичел
-
0
Алустица
Матиас Алустица
-
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
23
Коке
Коке
14
Рубен Везо
Рубен Везо
3
Гарсия
Антонио Гарсия
18
Гонсалес
Бруно Гонсалес
16
Рочина
Рубен Рочина
24
Кампанья
Хосе Кампанья
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
21
Майорал
Борха Майорал
Запасные
1
Вегас
Коке Вегас
-
6
Дуарте
Оскар Дуарте
-
19
Клер
Карлос Клер
-
15
Поштиго
Серхио Поштиго
-
5
Радойя
Неманья Радойя
-
4
Пьер
Робер Пьер
-
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
-
36
Мартинес
Пабло Мартинес
-
10
Барди
Энис Барди
-
8
Эрнани
Эрнани
-
7
Леон
Серхио Леон
-
События
Матч окончен 2:3
Прошлые матчи
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
23:00
Леванте
1 : 2
Херес
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
23:00
Леванте
1
Херес
2
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
21:00
Херес
2 : 3
Леванте
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
21:00
Херес
2
Леванте
3
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