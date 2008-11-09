Матч завершен
Хавант энд Уотерлувилль
Хавант
1:3
Матч завершен
Брентфорд
Лондон
Кубок Англии, Финал

Кубок Англии,

Финал

Англия
9 нояб. 2008, -:- МСК
9.11.2008, -:- МСК
воскресенье
Составы