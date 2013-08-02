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Кубок Германии
Хайденхайм VS Мюнхен 1860
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Хайденхайм - Мюнхен 1860: 02 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1:1
( 3 : 4)
Хайденхайм - Мюнхен 1860: 02 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Мюнхен 1860
Мюнхен
Кубок Германии, 1 раунд
Кубок Германии,
1 раунд
Германия
2 авг. 2013, 20:00 МСК
2.08.2013, 20:00 МСК
пятница
Составы
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Предварительный состав
Запасные
39
Бонманн
Хендрик Бонманн
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
20:00
Хайденхайм
1(3) : 1(4)
Мюнхен 1860
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
20:00
Хайденхайм
1(3)
Мюнхен 1860
1(4)