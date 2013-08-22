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Хафнарфьордур VS Генк
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Хафнарфьордур - Генк: 22 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Хафнарфьордур
Хафнарфьордур
0:2
Первый матч 2:5
Хафнарфьордур - Генк: 22 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Генк
Генк
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
22 авг. 2013, 21:00 МСК
22.08.2013, 21:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Хафнарфьордур
мин
1
Нильсен
Гуннар Нильсен
Генк
мин
17
Грошовски
Патрик Грошовски
18
Онаучу
Пол Онаучу
25
Берге
Сандер Берге
6
Деваст
Себастьен Деваст
10
Саматта
Мбвана Саматта
31
Мехле
Йоаким Мехле
11
Пайнтсил
Джозеф Пайнтсил
33
Лукуми
Йхон Лукуми
2
Де Норре
Каспер Де Норре
7
Ито
Дзюня Ито
26
Вандевордт
Мартен Вандевордт
Запасные
28
Кук
Гаэтан Кук
-
4
Вутерс
Дрис Вутерс
-
5
Боржес
Нето Боржес
-
23
Хаджи
Янис Хаджи
-
27
Бонгонда
Тео Бонгонда
-
77
Ндонгала
Дьюмерси Ндонгала
-
15
Одей
Стефен Одей
-
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
29.08.2013
29 авг. 2013
чт
21:00
Генк
5 : 2
Хафнарфьордур
29.08.2013
29 авг. 2013
чт
21:00
Генк
5
Хафнарфьордур
2
22.08.2013
22 авг. 2013
чт
21:00
Хафнарфьордур
0 : 2
Генк
22.08.2013
22 авг. 2013
чт
21:00
Хафнарфьордур
0
Генк
2
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