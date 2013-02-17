Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
1:4
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Кубок Англии, 1/8 финала

Кубок Англии,

1/8 финала

Англия
17 февр. 2013, 18:55 МСК
17.02.2013, 18:55 МСК
воскресенье
Составы